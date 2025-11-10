Dallas Mavericks estaría a un paso de terminar su relación con Nico Harrison

Suscríbete a nuestros canales

Los Dallas Mavericks se enfrentan a una nueva y significativa turbulencia a nivel ejecutivo. Informes recientes apuntan a que el mandato de Nico Harrison como Gerente General de la franquicia está cerca de concluir.

Mavericks al borde de tomar una dura decisión

El prestigioso reportero de la NBA, Tim MacMahon, ha revelado que la relación entre Harrison y los propietarios de la organización se ha deteriorado gravemente en las últimas semanas, hasta el punto de considerarse "desmoronada".

La evaluación de la situación por parte de MacMahon es particularmente contundente, sugiriendo que la partida de Harrison no es una posibilidad, sino una certeza con el tiempo:

"Es una cuestión de cuándo, no de si, Nico Harrison será despedido".

Este tipo de declaraciones tan definitivas por parte de una fuente con profundos vínculos con la organización indica que la fractura entre el gerente general y la cúpula de la propiedad es irreparable.

Las Implicaciones de una Salida Inminente

Nico Harrison asumió el cargo de Gerente General en 2021, llegando a la franquicia con un perfil inusual, proveniente del mundo de las relaciones con jugadores en Nike. Su principal misión era establecer una mejor estructura en la oficina principal y rodear a Luka Dončić con el talento necesario para competir por el campeonato.

Aunque Harrison ha logrado algunos movimientos notables como la adquisición de Christian Wood (aunque de corta duración) y, más recientemente, la gestión de traspaso de Luka Doncic, su período también ha estado marcado por decisiones de draft cuestionables y la incapacidad de construir una rotación profunda y consistentemente competitiva alrededor de su jugador franquicia.

El deterioro de la relación con la propiedad históricamente liderada por Mark Cuban y ahora con una nueva estructura de inversión– sugiere profundas diferencias filosóficas o de gestión que han culminado en esta crisis. Un despido de Harrison forzaría a los Mavericks a buscar su tercer Gerente General en menos de cinco años, un síntoma de la inestabilidad que ha afectado a la franquicia desde su campeonato en 2011.