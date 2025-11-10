¡Conoce la tabla de posiciones de la NBA después de 4 semanas de acción!

Suscríbete a nuestros canales

La NBA vive un inicio de temporada 2025 lleno de resultados inesperados. Al cierre de la Semana 4, las tablas de posiciones revelan un panorama completamente distinto al proyectado, con equipos considerados en reconstrucción o de media tabla tomando la delantera.

Conferencia Oeste

El Oeste está liderado por el actual campeón: el Oklahoma City Thunder (10-1). Con un impresionante récord de 10 victorias y solo una derrota, el joven equipo se ha posicionado por encima de los contendientes habituales.

Dominio en el Top 3: Acompañando al Thunder, encontramos a unos sólidos San Antonio Spurs (7-2) y a Denver Nuggets (7-2) , que mantienen una fuerte presencia en la cima.

La lucha por el Play-In: El pelotón que busca asegurar su puesto incluye a los Lakers (7-3) y los sorpresivos Houston Rockets (6-3) en los puestos de Playoffs directos. Equipos como los Warriors (5-5) , Suns (5-5) y Grizzlies (4-7) se encuentran luchando en la zona de Play-In, buscando reponerse de un inicio irregular.

Decepciones iniciales: Equipos con altas expectativas como los Clippers (3-7), Kings (3-7) y, notablemente, los Mavericks (3-7) y Pelicans (2-7), tienen mucho trabajo por delante para escalar posiciones.

Conferencia Este

La Conferencia Este presenta una situación igualmente asombrosa, con los Detroit Pistons (8-2) instalados en el primer lugar, demostrando que su proyecto de reconstrucción está dando frutos antes de lo esperado.

Pistons imparables: El equipo de Detroit ha superado a favoritos y a equipos en racha como los Cleveland Cavaliers (7-3) y los New York Knicks (6-3) , que se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El grupo de los contendientes: Los Chicago Bulls (6-3) , Miami Heat (6-4) y los siempre competitivos Milwaukee Bucks (6-4) se mantienen firmes en la mitad de la tabla, con récords sólidos.

Grandes Preguntas: El Celtics (5-6) , un habitual contendiente al título, ha tenido un inicio titubeante, encontrándose en el décimo lugar y fuera de la zona de Playoffs directos, una situación que deberán corregir rápidamente.

Los colistas: Al fondo de la tabla se encuentran los Pacers (1-9) y los Wizards (1-9), que comparten el peor récord de la conferencia.

El panorama es claro: esta temporada promete ser una de las más impredecibles de la última década. La juventud y el hambre de equipos como el Thunder y los Pistons están desafiando la jerarquía tradicional de la NBA.