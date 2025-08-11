NBA: ¡Le echan la mano! Detroit Pistons se apiada de este jugador y le apartan su cupo para la siguiente temporada

Suscríbete a nuestros canales

La franquicia de los Detroit Pistons ha confirmado su intención de reservar un espacio en su plantilla para el escolta Malik Beasley de cara a la temporada 2025-2026, a pesar de la controversia que ha rodeado al jugador en los últimos días.

Beasley con un cupo en Detroit

La decisión del equipo llega en un contexto en el que Beasley fue desalojado de su apartamento en Detroit la semana pasada debido a impagos de alquiler, situación que ha generado una notable atención mediática y preocupación entre los seguidores y analistas de la NBA.

La noticia del desalojo de Beasley, quien llegó a los Pistons la pasada temporada como una apuesta clave para reforzar el perímetro ofensivo, sorprendió tanto a la prensa especializada como a los aficionados.

Según fuentes cercanas a la administración de la propiedad, el jugador acumuló varios meses de renta sin abonar, situación que derivó en un procedimiento legal que concluyó con su desalojo.

Si bien ni el jugador ni su entorno han emitido declaraciones públicas al respecto, el incidente ha puesto sobre la mesa la importancia de la estabilidad personal y financiera de los atletas de alto rendimiento. A pesar de este episodio extradeportivo, la directiva de los Detroit Pistons ha optado por respaldar a Beasley, subrayando la relevancia de su presencia en el proyecto deportivo que lidera el entrenador principal, J. B. Bickerstaff.

Voceros del club han manifestado que confían en la capacidad del escolta para superar situaciones adversas fuera de la cancha y concentrarse en aportar al equipo tanto en el aspecto deportivo como en el vestuario.

Rendimiento notable

Beasley, de 28 años, se ha consolidado en la NBA como un anotador versátil con capacidad para abrir la cancha gracias a su precisión en el tiro exterior. Durante la temporada pasada con los Pistons, promedió 16.3 puntos, 2.6 rebotes y 1.7 asistencias por partido, consolidándose como una pieza clave en la rotación. Más allá de sus números, la franquicia valora su experiencia y el impacto positivo que puede generar en el desarrollo de los jóvenes talentos que conforman la plantilla.