NBA: ¿Merece esa cantidad? Estrella de Indiana Pacers apunta a este millonario contrato

En una señal clara de la creciente valoración de los jóvenes talentos en la NBA, el alero de los Indiana Pacers, Bennedict Mathurin, está buscando un salario significativo en las negociaciones para una extensión de su contrato.

Mathurin apunta a un millonario contrato

Fuentes cercanas a la situación indican que Mathurin y su equipo de representantes están apuntando a un acuerdo que lo coloque en el rango de $20 a $30 millones de dólares anuales. Esta ambiciosa cifra pone de relieve la confianza del jugador en su potencial y su papel futuro dentro de la franquicia de los Pacers, además de reflejar las tendencias actuales del mercado de la liga.

La búsqueda de este rango salarial no es una sorpresa para quienes han seguido el desarrollo de Mathurin. Desde que fue seleccionado como la sexta elección del Draft de la NBA en 2022, el joven canadiense ha demostrado ser un anotador dinámico y un jugador con gran potencial.

Su capacidad para crear tiros, su atletismo y su mentalidad competitiva lo han convertido en una pieza clave en el esquema ofensivo de los Pacers. Un contrato que lo sitúe en la franja de los 20-30 millones de dólares anuales lo colocaría en un nivel salarial similar al de otros jugadores jóvenes y talentosos que han firmado extensiones recientemente, como Anfernee Simons de los Portland Trail Blazers y Keldon Johnson de los San Antonio Spurs.

Para los Indiana Pacers, la extensión de Mathurin es una de las decisiones más importantes de la temporada baja. El equipo, liderado por la superestrella Tyrese Haliburton, ha estado construyendo un núcleo joven y talentoso con el objetivo de convertirse en un contendiente en la Conferencia Este.

Mathurin, una pieza clave en Pacers

Asegurar a Mathurin a largo plazo es fundamental para este plan. Un acuerdo en el rango que él busca reflejaría la fe de la franquicia en su capacidad para crecer y convertirse en una estrella complementaria a Haliburton.

Sin embargo, las negociaciones podrían presentar desafíos. El rango de $20-30 millones es amplio y el punto exacto de acuerdo dependerá de múltiples factores. Los Pacers, por su parte, querrán un acuerdo que les ofrezca valor y flexibilidad en el futuro.