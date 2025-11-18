NBA

NBA: Nikola Jokic sigue escalando en la historia de los triple-doble

El jugador serbio está mostrando un ritmo descomunal con Denver Nuggets, al punto de acercase a posiciones de honor entre los triple-dobles

Por

Jeferson Palacin
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 10:37 am
NBA: Nikola Jokic sigue escalando en la historia de los triple-doble
Nikola Jokic - Denver Nuggets - AP Photo/David Zalubowski
Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokic está mostrando nuevamente un nivel MVP en este inicio de temporada 2025-26 de la NBA. El serbio parece que no tiene rivales que lo detengan noche a noche; al punto de tener un desempeño que lo acerca a posiciones de honor entre los triple-dobles históricos.

NOTAS RELACIONADAS

Jokic firmó su triple-doble número 172 de su carrera en la derrota 127-130 contra Chicago Bulls. Un duelo donde el serbio intentó de todo, pero no logró que su equipo alcanzará la victoria. A pesar de eso, se colocó a solo 9 triple-dobles para alcanzar a Oscar Robertson en esa estadística.

Nikola ha estado dominando esta estadística a lo largo de su carrera de manera silenciosa. De hecho, está promediando una triple-doble durante esta campaña con un inicio demoledor, que desde ya le da puntos importantes para el MVP de la temporada 2025-26.

Top 10 jugadores con más triple-dobles en la historia de la NBA

Para hablar de triples-dobles hay que nombrar a Russell Westbrook, el número de una estadística que hizo suya a punta de un desempeño brutal. El jugador que se mantiene en activo es el ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, cuando de jugador completo se trata.

Top 10 jugadores con más triple-dobles en la historia:

  1. Russell Westbrook: 205
  2. Oscar Robertson: 181
  3. Nikola Jokic: 172
  4. Magic Johnson: 138
  5. LeBron James: 122
  6. Jason Kidd: 107
  7. Luka Doncic: 83
  8. James Harden: 82
  9. Wilt Chamberlain: 78
  10. Domantas Sabonis: 68

Promedios de Nikola Jokic con Denver Nuggets en 2025-26

Nikola Jokic comenzó la temporada con ganas de volver a ganar el Premio MVP de la temporada. Su desempeño está siendo superlativo en muchos niveles, pero lo que más impresiona, es lo natural que le salen las cosas; al punto de promedias un triple-doble en la campaña.

Promedios de Jokic en 2025-26:

- 13 juegos, 34.5 minutos, 64.8% tiros de campo, 39.3% triples, 85.7% tiros libres, 13.4 rebotes, 11.1 asistencias, 0.8 bloqueos, 1.8 robos, 2.7 faltas, 3.2 perdidas, 29.2 puntos

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 18 de Noviembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto