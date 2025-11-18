NBA: Nikola Jokic sigue escalando en la historia de los triple-doble

Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokic está mostrando nuevamente un nivel MVP en este inicio de temporada 2025-26 de la NBA. El serbio parece que no tiene rivales que lo detengan noche a noche; al punto de tener un desempeño que lo acerca a posiciones de honor entre los triple-dobles históricos.

Jokic firmó su triple-doble número 172 de su carrera en la derrota 127-130 contra Chicago Bulls. Un duelo donde el serbio intentó de todo, pero no logró que su equipo alcanzará la victoria. A pesar de eso, se colocó a solo 9 triple-dobles para alcanzar a Oscar Robertson en esa estadística.

Nikola ha estado dominando esta estadística a lo largo de su carrera de manera silenciosa. De hecho, está promediando una triple-doble durante esta campaña con un inicio demoledor, que desde ya le da puntos importantes para el MVP de la temporada 2025-26.

Top 10 jugadores con más triple-dobles en la historia de la NBA

Para hablar de triples-dobles hay que nombrar a Russell Westbrook, el número de una estadística que hizo suya a punta de un desempeño brutal. El jugador que se mantiene en activo es el ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, cuando de jugador completo se trata.

Top 10 jugadores con más triple-dobles en la historia:

Russell Westbrook: 205 Oscar Robertson: 181 Nikola Jokic: 172 Magic Johnson: 138 LeBron James: 122 Jason Kidd: 107 Luka Doncic: 83 James Harden: 82 Wilt Chamberlain: 78 Domantas Sabonis: 68

Promedios de Nikola Jokic con Denver Nuggets en 2025-26

Nikola Jokic comenzó la temporada con ganas de volver a ganar el Premio MVP de la temporada. Su desempeño está siendo superlativo en muchos niveles, pero lo que más impresiona, es lo natural que le salen las cosas; al punto de promedias un triple-doble en la campaña.

Promedios de Jokic en 2025-26:

- 13 juegos, 34.5 minutos, 64.8% tiros de campo, 39.3% triples, 85.7% tiros libres, 13.4 rebotes, 11.1 asistencias, 0.8 bloqueos, 1.8 robos, 2.7 faltas, 3.2 perdidas, 29.2 puntos