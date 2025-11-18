NBA: LeBron James prepara su regreso en la campaña número 23

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James es uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA. Su impacto en la liga es tal, que a sus 40 años, sigue siendo determinante para el espectáculo. Es la primera vez que se pierde el inicio de una temporada, pero ya dio un paso importante para disputar su temporada 23.

Sí, 'The King' James está muy cerca de disputar la campaña 2025-26, lo que significaría la 23 de su carrera en la NBA. El multifacético jugador de Los Ángeles Lakers ya completó su primera práctica completa con el equipo; dando un paso fuerte para volver a competir al más alto nivel.

LeBron comenzó la temporada en lista de lesionados por la ciática en el lado derecho del cuerpo: "Ha sido una prueba mental, pero estoy construido para esto". Su entrenador JJ Redick adelantó que lo llevarán poco a poco: "Fue como adquirir un nuevo jugador, pero vamos minuto a minuto".

LeBron James: el legado que se niega a morir en la NBA

LeBron James está por disputar su temporada número 23 en la NBA. Un hito que ningún otro jugador ha alcanzado con semejante vigencia. Desde el retiro de Michael Jordan, la liga buscaba una nueva cara visible y James no solo ocupó ese lugar, lo transformó en reinado.

Su debut en 2003 marcó el inicio de una era donde talento, longevidad y narrativa se fundieron en un solo nombre. LeBron no fue solo el heredero de 'Su Majestad' por números, títulos y figura; sino el arquitecto de una dinastía de un jugador líder dentro y fuera de la cancha.

A sus 40 años, su regreso tras una lesión no es solo una nota deportiva; es la reafirmación de un legado que se niega a morir. En cada práctica, cada partido y récord, James sigue escribiendo capítulos importantes en la historia moderna de la NBA y aún no escribe la última página.

Promedios de LeBron James en su carrera en la NBA

LeBron James en su carrera ha tenido números muy regulares básicamente desde su debut. Ha modificado su juego, para poco a poco tener mucho más control y ritmo de juego de su equipo; pero también ha sido más inteligente a la hora de elegir la jugada perfecta para anotar.

Promedio de James en su carrera:

- 1562 juegos, 37.8 minutos, 50.6% tiros de campo, 34.9% triples, 73.7% tiros libres, 7.5 rebotes, 7.4 asistencias, 0.7 bloqueos, 1.5 robos, 1.8 faltas, 3.5 perdidas, 27.0 puntos