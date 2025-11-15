¡En la mesa de los mejores! Stephen Curry se une a LeBron y James en este particular apartado

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Stephen Curry sigue creciendo, y su reciente racha de actuaciones no solo asegura victorias para los Golden State Warriors, sino que también reescribe los libros de récords de la NBA. En una hazaña que subraya su dominio y duradera excelencia, Curry, a la edad de 37 años o más, ha logrado la gesta monumental de registrar dos partidos consecutivos con 40 o más puntos.

Al conseguir esta proeza, Curry se une a un club de élite extremadamente selecto, compuesto únicamente por dos de los nombres más reverenciados en la historia del baloncesto: Michael Jordan y LeBron James.

El Triunvirato de la Longevidad y el Poder Anotador

Históricamente, la capacidad de mantener un nivel de anotación tan explosivo a una edad avanzada en la NBA es casi inaudita. Antes de Curry, solo estos dos gigantes habían logrado tal secuencia de dominio ofensivo después de cumplir los 37 años:

Michael Jordan: El ícono de los Bulls y Wizards. LeBron James: La superestrella actual de Los Ángeles Lakers. Stephen Curry: El revolucionario del tiro de tres puntos.

Este hito no es simplemente una estadística; es un testimonio de la dedicación, el acondicionamiento físico y la habilidad atemporal de Curry. Su habilidad para desmantelar defensas con su precisión y movimiento fuera del balón sigue siendo inigualable, incluso mientras se acerca al final de su tercera década de vida.

La Hazaña Específica: Dominio Intenso Contra los Spurs

El logro de Curry es aún más notable por la consistencia y la intensidad de sus actuaciones recientes. El base estelar de los Warriors alcanzó la marca de 40 puntos en dos enfrentamientos consecutivos, ambos contra el mismo rival, demostrando un dominio sostenido:

Primer Partido: Curry anotó 46 puntos en la victoria crucial contra los San Antonio Spurs.

Segundo Partido: Continuó su racha imparable con una actuación de 49 puntos nuevamente ante los Spurs.

Anotar 46 y 49 puntos en noches seguidas a esta edad es un indicador poderoso de que Curry no solo se mantiene en la cima de su juego, sino que está desafiando las expectativas sobre lo que es posible para un jugador a medida que envejece en la liga.

El hecho de hacerlo de manera consecutiva elimina cualquier duda sobre la casualidad, destacando una capacidad de rendimiento pico sostenida que rivaliza con cualquier etapa de su carrera.