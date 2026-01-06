“Avengers: Doomsday” rompe Internet: nuevo tráiler confirma un esperado regreso

Suscríbete a nuestros canales

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) acaba de encender la chispa del fandom con el lanzamiento del nuevo tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, la próxima mega-producción que promete redefinir el futuro de las películas de superhéroes.

Además de presentar escenas inéditas de los Avengers clásicos, el adelanto confirma por fin el esperado retorno de los X-Men al MCU, un momento que muchos seguidores llevaban años pidiendo tras la adquisición de 20th Century Fox por Disney.

"Avengers: Doomsday" presenta a los X-Men

El tráiler de “Avengers: Doomsday” sorprende al mundo al mostrar a figuras icónicas de los X-Men integrándose en la narrativa del MCU. Entre las escenas más celebradas están Patrick Stewart retomando su papel como el Profesor Charles Xavier e Ian McKellen regresando como Magneto.

La presencia de estos personajes, junto a James Marsden como Cíclope, no solo es un guiño para los fanáticos de la saga mutante, sino una señal clara de que Marvel Studios está listo para unir definitivamente los mundos de los Avengers y los X-Men en una sola narrativa cinematográfica.

Un universo en expansión

La integración de los X-Men no es el único elemento que destaca en el adelanto. El tráiler confirma que “Avengers: Doomsday” no será un simple enfrentamiento entre héroes y villanos, sino el inicio de una saga todavía más ambiciosa que conectará múltiples franquicias dentro del MCU.

Aunque el avance todavía guarda muchos secretos, queda claro que la amenaza central, vinculada al temido Doctor Doom, requerirá la colaboración de todos: Vengadores veteranos, nuevos héroes, y sí, los X-Men.

Fuentes cercanas a Marvel Studios señalan que personajes como Nightcrawler, Mystique, Bestia y Gambito también lucen escenas breves en el tráiler, lo que sugiere que el reboot de los mutantes podría incorporarse de lleno a la historia principal.

Marvel Studios confirmó que “Avengers: Doomsday” llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, y se perfila como una de las películas más grandes jamás vistas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.