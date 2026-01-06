Elvis Crespo ya tiene novia tras separarse de la hermana de Hilda Abrahamz

Suscríbete a nuestros canales

El legendario merenguero, Elvis Crespo, encendió las redes sociales esta semana tras aparecer públicamente con su nueva novia en un video que se volvió viral, causando revuelo entre fans y medios de entretenimiento en Latinoamérica y Estados Unidos.

El video que se ha transformado en tema de conversación muestra al artista de éxitos como “Suavemente” y “Tu sonrisa”, caminando sonriente junto a una misteriosa mujer, confirmando lo que ya tiene su corazón ocupado luego de su separación con María Andreina Abrahamz.

Elvis Crespo reparó su corazón

Después de un 2024 lleno de altibajos personales incluido su proceso de divorcio de Maribel Vega, con quien estuvo casado por más de una década, y, en 2025 su ruptura con María Andreina, Crespo parece haber encontrado consuelo en una nueva relación.

Aunque el artista no ha hecho una declaración oficial aún, varios clips en redes muestran al cantante muy cercano a esta mujer mientras caminan por las calles de Nueva York con una actitud relajada y coqueta.

Las especulaciones sugieren que ella podría ser una dominicana residente en Nueva York, una pista que comenzó a circular luego de publicaciones en cuentas de fans y farándula que han seguido a Crespo en sus recientes salidas fuera del escenario.

El romántico video

El clip difundido por People y replicado por fanáticos muestra a Elvis caminando con una sonrisa amplia, abrazando a su pareja y disfrutando del momento sin reparos. En el audiovisual también se les ve intercambiando unos besitos, mostrando la complicidad entre ellos.

Usuarios señalaron que la química entre ellos es evidente, describiendo la escena como “romántica”, “coqueta” e incluso “de película”, aunque otros destacan la rapidez con la que el neoyorkino ocupa su corazón.