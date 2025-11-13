NBA: Nikola Jokic cerca de entrar en un top 10 de anotadores imparables

Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokic es de los jugadores más trascendentes de los últimos 10 años en la NBA. Sus actuaciones solo reafirman que es un candidato al MVP todas las temporadas. De hecho, lo que hizo contra Los Ángeles Clippers, lo acercó a un top 10 de anotadores en la liga.

Jokic en la victoria de Denver Nuggets 130-116 contra los Clippers registró: 55 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo con 18-23 en tiros de campo y 5-6 en triples. Con la cantidad de puntos que hizo el serbio se acercó a un top 10 histórico de anotadores imparables en la NBA.

Nikola alcanzó su tercer juego con 55+ puntos en la NBA, quedando a solo uno de ingresar al Top 10 histórico. El próximo paso sería igualar a Devin Booker y Stephen Curry, quienes suman cuatro partidos de ese calibre y ocupan los puestos 10 y 9 respectivamente de sorprendente estadística.

Jugadores con 55+ puntos en la historia de la NBA

Si hablamos de jugadores con 55+ puntos en la NBA, es natural pensar en ciertos anotadores élite de la liga. Los dos que todos están pensando están: Michael Jordan y LeBron James no pueden perderse esta lista, pero ni 'Su Majestad' ni 'El Rey' son parte del top 3.

Top 10 jugadores con 55+ puntos en la historia de la NBA:

Wilt Chamberlain: 72 juegos - 4.381 puntos James Harden: 11 juegos - 642 puntos Kobe Bryan: 9 juegos - 558 puntos Michael Jordan: 9 juegos - 540 puntos Damian Lillard: 6 juegos - 372 puntos Elgin Baylor: 6 juegos - 366 puntos LeBron James: 5 juegos - 285 puntos Rick Barry: 5 juegos - 288 puntos Stephen Curry: 4 juegos - 235 puntos Devin Booker: 4 juegos - 249 puntos

Promedios de Nikola Jokic con Denver Nuggets en la NBA 2025-26

Nikola Jokic está promediando un triple doble por partido, pero eso ya es algo normal en el jugador de Denver Nuggets. El serbio está en un nivel imparable, que convierte a su equipo en uno de los rivales a batir en la temporada 2025-26 de la NBA.

Promedio de Jokic en 2025-26:

- 10 juegos, 33.9 minutos, 66.9% tiros de campo, 35.7% triples, 85.4% tiros libres, 13.2 rebotes, 11.4 asistencias, 0.7 bloqueos, 1.9 robos, 2.8 faltas personales, 3.1 perdidas, 26.2 puntos