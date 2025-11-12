¡Conoce quienes lideran la tabla de triple-dobles en la NBA!

Suscríbete a nuestros canales

El triple-doble, esa marca de excelencia que exige alcanzar cifras de doble dígito en tres categorías estadísticas principales (puntos, rebotes y asistencias, generalmente), ha evolucionado de ser una hazaña rara y esporádica a un evento casi rutinario en la NBA moderna.

Esta transformación se debe a una combinación de un ritmo de juego más rápido, la versatilidad de los jugadores actuales, y la dominación estadística de un puñado de atletas élite. El trono de los jugadores con más triples-dobles en la historia es ocupado por leyendas de distintas épocas, pero con una clara tendencia hacia la generación actual, redefiniendo lo que significa ser un jugador "completo".

El podio histórico: Russell Westbrook a la cabeza

El líder indiscutible en la historia de la NBA es Russell Westbrook, quien superó en 2021 la marca que por décadas ostentó el pionero Oscar Robertson.

El listado de los jugadores con más triples-dobles, todos superando la marca del centenar, está encabezado por Russell Westbrook con una cifra aproximada de 203, y el récord continúa sumando mientras sigue activo. Le sigue Oscar Robertson con 181, quien ya se encuentra retirado. El tercer puesto es para otro jugador activo que está reescribiendo la historia, Nikola Jokić, con unas 164 marcas. En la cuarta posición se encuentra el legendario Magic Johnson, retirado con 138 triples-dobles, y cerrando el Top 5 está LeBron James, activo y con una cuenta de 122. Finalmente, en sexto lugar, se ubica Jason Kidd, retirado con 107 triples-dobles.

Westbrook es el único jugador en la historia con más de 200 triples-dobles, un testimonio de su atletismo inigualable y su enfoque agresivo en cada posesión. Su hazaña de promediar un triple-doble en una temporada (algo que se creía imposible desde que Robertson lo hizo por primera vez en 1962) lo consolidó como el rey de esta categoría.

Oscar Robertson (181): El pionero

Conocido como "The Big O", Robertson fue el primero en demostrar la capacidad de dominar el juego desde la posición de base. Su récord se mantuvo por 55 años, y su impacto definió el concepto de jugador polivalente.

La nueva ola

Lo más impresionante del ranking actual es la presencia masiva de jugadores activos en la élite. La lista de seis atletas que superan los 100 triples-dobles incluye a tres jugadores activos, y el Top 5 incluye a tres estrellas actuales que siguen sumando a su cuenta:

Nikola Jokić (164+): El pívot serbio ha reescrito el manual, convirtiéndose en el centro más pasador y cerebral de la liga. Su inteligencia y visión de juego lo han llevado a superar a leyendas como Magic Johnson en el podio.

LeBron James (122+): El longevo "King James" se mantiene como la definición de la versatilidad atlética, sumando cifras dobles desde la posición de alero, y su longevidad le garantiza seguir escalando posiciones.

Luka Dončić (82+): A sus 26 años, el base esloveno de los Mavericks se acerca rápidamente a los 100 triples-dobles. Su control del balón y su capacidad para dictar el ritmo del juego lo perfilan como el próximo gran contendiente en esta lista.

La carrera por ser el próximo en alcanzar o superar a Westbrook está en marcha, y con el ritmo de juego actual, es solo cuestión de tiempo antes de que Jokić o Dončić desafíen estas marcas históricas.