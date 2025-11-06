NBA Russell Westbrook hace historia y se convierte en lider absoluto de este departamento

Suscríbete a nuestros canales

Russell Westbrook escribió un capítulo más en su carrera en la NBA. El experimentado base armador logró un nuevo triple-doble en la temporada 2025-2026 y se adueñó de un importante registro entre jugadores su posición.

El ahora jugador de Sacramento Kings sin duda es considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y es por sus números, actuaciones y logros en el mejor baloncesto del mundo, esto pese sin todavía gozar de un anillo de campeón.

El pasado miércoles, el equipo de los Kings venció 121-116 a Golden State Warriors, y Westbrook vivió una notable noche, donde anotó 23 puntos, reparatió 10 asistencias y tomó 16 rebotes, liderando la ofensiva de su equipo. Con esos números, superó a un histórico como Jason Kidd y se adueñó de récord entre bases armadores en la NBA.

Logro histórico para Russell Westbrook en la NBA

Westbrook volvió a demostrar que su energía no tiene límites. Con los 16 rebotes que atrapó anoche, el veterano base alcanzó los 8,734 en su carrera de temporada regular, superando a Jason Kidd y convirtiéndose en el armador con más rebotes en la historia de la NBA. Es una cifra impresionante para un jugador de su posición, pero también un reflejo de su estilo.

A sus 36 años, sigue desafiando las expectativas y escribiendo su propio legado. Su capacidad para impactar el juego más allá de los puntos lo ha convertido en uno de los competidores más completos que ha visto la NBA. Lo suyo no son solo estadísticas; es una mentalidad. Y con cada rebote, sigue recordándole al mundo que su nombre quedará grabado entre los grandes.

En estos primeros siete juegos de la campaña 2025-2026, Russell Westbrook promedia 15 puntos con Sacramento, que combina con 7.1 rebotes y 5.6 asistencias.