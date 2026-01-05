Kentucky Derby: My World ganó el duelo en el Jerome Stakes y suma puntos rumbo al Derby de Las Rosas

Suscríbete a nuestros canales

El Jerome Stakes que se corrió en el hipódromo de Aqueduct, en el condado de Ozone Park, New York, evento que repartió $150.000 atrajo un duelo entre el potro Balboa y My World, que se convirtió en una victoria para el roano My World, con la monta de Jaime Rodríguez para Brad Cox, para capturar 10 puntos en la clasificación para el Derby de Las Rosas.

El Jerome, considerada como una de las pruebas más antiguas camino al Kentucky Derby, concluyó con la participación de cuatro potros de tres años que buscan la mayor cantidad de puntos para estar presente en la edición 152 del Kentucky Derby, a disputarse el 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, Lousville, Kentucky.

En la jornada especial del sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, fue celebra el Jerome Stakes, prueba clasificatoria para el Kentucky Derby (G1), en la cual My World, en una perfecta sincronización de su jinete Jaime Rodríguez, cerró desde una posición de acecho en la mitad de la recta para derrotar al favorito Balboa por dos cuerpos en el camino al Kentucky Derby 2026.

El Jerome, la tercera de seis paradas en Aqueduct, camino al Derby en Nueva York. My World, persiguió Freedom's Echo y al favorito Balboa con fracciones iniciales de 23.58 y 47.12, Freedom's Echo cedió antes del giro de la curva final, Balboa heredó el liderato y My World fue a la caza en la recta final, mientras que Balboa completó tres cuartos de carrera en 1:12.23, pero My World tuvo mayor fuerza y pasó a ganar esta prueba con registro de 1:38.96 para la clásica a milla.

El roano hijo de Essential Quality ganó su tercera carrera consecutiva y obtuvo 10 puntos de clasificación para el Run for the Roses, para aumentar su récord a $217,750 en ganancias para sus conexiones, LaPenta, Robert V. y Madaket Stables LLC.