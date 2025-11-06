¿Amerita el retiro? LeBron James cada vez más lejos de Los Ángeles Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers han confirmado que la superestrella y máximo anotador histórico de la NBA, LeBron James, no viajará con el equipo para la próxima gira de cinco partidos consecutivos como visitante. La decisión se enmarca dentro del estricto protocolo de rehabilitación que sigue el jugador, quien aún no ha hecho su debut en la temporada 2025-2026.

La noticia, reportada inicialmente por el reconocido periodista deportivo Shams Charania, subraya el enfoque cauteloso de la franquicia y su cuerpo técnico, liderado por el entrenador JJ Redick, en el manejo de la afección que ha mantenido a James fuera de las canchas desde el inicio de la temporada.

La Prioridad: El Avance al Juego de 5 contra 5

Según fuentes cercanas al equipo y el propio reporte, el paso crucial e inmediato en la hoja de ruta para el regreso de "El Rey" es la participación en entrenamientos de cinco contra cinco.

James, que está lidiando con una afección ciática que lo aqueja desde antes del comienzo de la campaña, continúa avanzando en su rehabilitación individual, pero aún no ha recibido la luz verde médica para reincorporarse a las prácticas de contacto completo con el equipo.

“Obviamente, esto debe seguir progresando según todos sus protocolos de regreso a la competencia,” explicó el entrenador Redick hace unas semanas, enfatizando que no se establecerá una fecha de retorno precisa hasta que se complete satisfactoriamente cada etapa.

A sus 40 años, y en lo que es su 23ª temporada en la NBA, la franquicia está priorizando la salud a largo plazo de su líder, prefiriendo que esté completamente recuperado y en plena forma para la fase crucial de la temporada, en lugar de apresurar su debut.

La Gira: Una Prueba para la Nueva Rotación

La ausencia de LeBron James en esta exigente gira de cinco encuentros fuera de casa, que culminará a mediados de noviembre, representa un desafío significativo, pero también una oportunidad para la renovada plantilla de los Lakers.

A pesar de no contar con su líder icónico, el equipo ha demostrado una notable capacidad de respuesta en el arranque de la temporada, manteniendo un récord competitivo. Jugadores clave como Luka Dončić, la superestrella adquirida la temporada pasada, ha liderado la ofensiva con actuaciones deslumbrantes.

Asimismo, el núcleo del equipo, que incluye a Austin Reaves, junto con las nuevas incorporaciones como Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia, se ha visto obligado a asumir roles de mayor protagonismo y responsabilidad, demostrando la profundidad y versatilidad que el equipo buscó construir en la pretemporada.