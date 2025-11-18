¡El regreso más esperado! LeBron James ya entrena con Lakers y protagoniza un espectáculo de tiro con Doncic y Reaves

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers y su base de aficionados han recibido una inyección masiva de energía y optimismo tras la muy esperada reaparición de LeBron James en los entrenamientos completos del equipo.

Luego de una ausencia prolongada debido a una persistente lesión ciática, el astro del baloncesto mundial no solo se reintegró al equipo, sino que protagonizó un espectáculo de puntería junto a sus compañeros de backcourt, Luka Doncic y Austin Reaves, enviando una señal clara de que el "Rey" está listo para reasumir su trono en la duela.

La sesión de entrenamiento de este martes fue todo menos rutinaria. Los asistentes pudieron presenciar una atmósfera electrizante, culminando en un festival de triples que ha desatado el entusiasmo y la anticipación entre los seguidores del equipo californiano.

El Retorno de LeBron: Adiós a la Ciática

La lesión ciática, que ha mantenido a James fuera de acción durante un tiempo considerable, es conocida por su naturaleza debilitante y la dificultad para manejar el dolor que irradia por la espalda y las extremidades. Su regreso a las prácticas de contacto completo es un hito crucial en su recuperación y un testimonio de la dedicación del equipo médico y del propio jugador a su rehabilitación.

Fuentes cercanas a la franquicia indican que LeBron se movió con fluidez y explosividad, sin mostrar signos evidentes de las molestias que lo marginaron. Esta observación es vital, pues sugiere que la estrella no solo está volviendo, sino que lo está haciendo en una condición que le permitirá rendir a su nivel habitual, algo que los Lakers necesitan desesperadamente para consolidar su posición en la temporada.

Un Trío de Fuego: James, Doncic y Reaves

El clímax del entrenamiento llegó durante un ejercicio de tiro de media y larga distancia, donde James unió fuerzas con los dos talentos del equipo: Luka Doncic y Austin Reaves.

La presencia de Luka Doncic, quien se ha adaptado rápidamente al esquema de los Lakers como un facilitador de élite, junto al ingenio y la ética de trabajo de Austin Reaves, creó una sinergia instantánea. Lo que comenzó como una práctica de tiro se transformó rápidamente en una exhibición de puntería:

LeBron James: Demostró que su tiro de media y larga distancia está en plena forma, encestando triples con la mecánica y confianza que lo caracterizan.

Luka Doncic: Lució su ya conocida capacidad para anotar tiros imposibles, incluyendo sus característicos step-backs desde el logo.

Austin Reaves: El escolta continuó exhibiendo su evolución como tirador confiable de la esquina y desde el frontal, manteniendo un ritmo competitivo con las dos estrellas.

Este "festival de triples" fue capturado y compartido por la prensa, viralizándose instantáneamente y elevando la moral de los Laker Nation. La imagen de estos tres jugadores en plena sincronía, intercambiando asistencias y canastas, es exactamente lo que los aficionados esperaban ver al inicio de la temporada.