¡Le salió mal el plan! Conoce la increíble decisión de Klay Thompson que lo alejó de los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La que prometía ser una de las alianzas más espectaculares de la NBA en la temporada pasada se ha transformado rápidamente en una de las mayores decepciones, encendiendo las alarmas en Dallas.

Según fuentes cercanas a la liga, el veterano escolta y tetracampeón de la NBA, Klay Thompson, estaría considerando activamente una solicitud de traspaso de los Dallas Mavericks, una movida motivada por la disolución de su esperada sociedad con Luka Doncic, quien ahora viste la camiseta de Los Ángeles Lakers.

El Terremoto Doncic y el Aislamiento de Thompson

La situación es una amarga ironía para Thompson, cuyo camino hacia Dallas estuvo marcado por un sacrificio financiero significativo. El verano pasado, se reportó que los Lakers estaban dispuestos a poner sobre la mesa una oferta sustancial: un contrato de 4 años y 80 millones de dólares para asegurar los servicios del 'Splash Brother'.

Sin embargo, en un giro que priorizó lo deportivo y la búsqueda de un nuevo legado, Thompson optó por unirse a los Mavericks, aceptando una reducción salarial considerable para formar un binomio estelar junto a Luka Doncic.

"Thompson hizo un claro sacrificio para jugar junto a Doncic, priorizando la oportunidad de competir por otro anillo en el proyecto de Dallas por encima de la oferta económicamente superior de Los Angeles," señala el informe inicial que detalla las negociaciones.

El panorama cambió drásticamente cuando Luka Doncic fue traspasado a los Lakers en un movimiento que sacudió los cimientos de la liga. La marcha de Doncic dejó a Thompson en una posición inestable en Dallas. El sistema ofensivo de los Mavericks estaba diseñado para maximizar el espacio creado por Doncic, y sin la superestrella eslovena, el rol y la efectividad de Thompson han disminuido notablemente.

Informes recientes indican que la dinámica en el vestuario de Dallas no ha sido la ideal para el escolta, quien se encuentra "alejado" de sus expectativas iniciales y de la visión de un equipo contendiente. La inconsistencia de los Mavericks y el esfuerzo por redefinir la identidad del equipo sin su principal figura han puesto a Klay en una situación incómoda, llevándolo a plantearse un futuro fuera de la franquicia tejana.

¿Próximo Destino? Los Lakers Vuelven a la Conversación

La posibilidad de un traspaso de Thompson reabre inmediatamente las especulaciones sobre un eventual reencuentro con la franquicia que intentó ficharlo inicialmente: Los Angeles Lakers. Ahora, con Doncic ya establecido en L.A., la perspectiva de que Thompson se una a su antiguo objetivo de compañero se vuelve más atractiva que nunca, cerrando el círculo de la decepción de Dallas.

Los Mavericks, por su parte, se enfrentan a una encrucijada. Mantener a un jugador de alto perfil y con un salario considerablemente alto que está descontento y cuyo rendimiento se ha visto mermado, va en contra de la reconstrucción post-Doncic. Un traspaso de Thompson antes de la fecha límite podría ser la vía para obtener activos que encajen mejor con el nuevo proyecto de Dallas.