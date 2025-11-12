¿Ya no lo necesitan? Dallas Mavericks le buscaría nuevo hogar a Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

La turbulencia continúa sacudiendo a los Dallas Mavericks. Tras el repentino despido del Gerente General Nico Harrison, el futuro inmediato de la franquicia y, en particular, el de la estrella Anthony Davis, se ha convertido en el principal tema de debate en la liga. Múltiples ejecutivos y scouts de la NBA creen que es "lógico" y "necesario" que los Mavericks comiencen a evaluar el valor de traspaso de Davis en el mercado, según reportes de ESPN.

La presión para que Dallas explore esta vía estratégica emana de la preocupante realidad actual del equipo y las repercusiones del controvertido traspaso de Luka Dončić a Los Angeles Lakers que trajo a Davis a Dallas.

Contexto de la Liga: Una Decisión Lógica para el Futuro

La perspectiva compartida por diversas fuentes de la liga, incluyendo un ejecutivo de la Conferencia Oeste, es que los Mavericks deben "sentirse cómodos dando dos pasos hacia atrás" si es el camino necesario para una reconstrucción a largo plazo. La visión de la liga se centra en varios puntos críticos:

Edad y Contrato: Davis, de 32 años, tiene un salario de $54.1 millones esta temporada, seguido de $58.5 millones para la temporada 2026-27. Su historial de lesiones, que lo ha limitado a solo 14 partidos con los Mavericks, añade complejidad al gran compromiso salarial.

Ausencia de Elecciones de Draft : Los Mavericks no poseen sus propias elecciones de primera ronda entre 2027 y 2030, una consecuencia directa de la estrategia agresiva que buscaba la contención en torno a Dončić. Obtener capital de draft y talento joven por Davis se percibe como la forma más viable de construir alrededor del rookie Cooper Flagg.

Rendimiento y Durabilidad: Si bien Davis sigue siendo una "fuerza dominante" en ambos lados de la cancha cuando está sano, su recurrente falta de durabilidad cuestiona su encaje en la línea de tiempo de la franquicia.

Un alto ejecutivo de la liga expresó a ESPN: "Ya no se tienen dos líneas de tiempo. Hay que decir: 'Vamos a tomar lo que podamos conseguir [por Davis]'. En este momento, no estoy seguro de lo que pueden obtener".

El Dilema del Nuevo Liderazgo

La reciente salida del Gerente General Harrison reenfoca la responsabilidad en el nuevo liderazgo, encabezado por el gobernador Patrick Dumont. La decisión de traspasar a un jugador con el calibre All-Star de Davis requerirá una voluntad de sacrificar la competitividad a corto plazo, algo que, según las fuentes, no es "natural para un nuevo propietario".