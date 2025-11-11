Cade Cunningham supera a Kobe Bryant en una estadística indeseada de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El base de los Detroit Pistons, Cade Cunningham, ha escrito su nombre en los libros de récords de la NBA, aunque en una estadística que nadie desea liderar. El joven jugador se convirtió en el jugador con más tiros fallados en un solo partido desde la fusión de la NBA y la ABA en la temporada 1976-77.

Cunningham falló un total de 31 tiros en un reciente encuentro de los Pistons, superando la marca que había ostentado la leyenda de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, quien registró 30 tiros fallados en un partido de 2002. De esta manera, Cunningham se establece como el nuevo poseedor de la cifra histórica.

Este tipo de récord, aunque negativamente percibido por la baja eficiencia de tiro, se establece en el contexto de jugadores que tienen una "licencia para tirar" ilimitada por parte de sus equipos.

Liderazgo ofensivo: Históricamente, las marcas de más tiros intentados o fallados pertenecen a las superestrellas (como Kobe Bryant, Michael Jordan y Allen Iverson), quienes cargan con la responsabilidad ofensiva de sus franquicias, especialmente en situaciones de juego ajustadas o en equipos con poca profundidad de roster.

La situación de Detroit: En el caso de Cade Cunningham, como la estrella emergente de los Detroit Pistons, un equipo en plena reconstrucción, se le pide ser el motor ofensivo en casi todas las posesiones. Su alto volumen de tiros, aunque ineficiente en esta ocasión particular, subraya su rol central en el esquema del equipo y la confianza que se le otorga.

La filosofía de Kobe: Es notable que el récord anterior perteneciera a Kobe Bryant. El legendario Laker era famoso por su mentalidad Mamba, que priorizaba la intención de ganar y no tener miedo a fallar en el camino. Al superar a Bryant, Cunningham se une a un grupo élite de jugadores que, para bien o para mal, no dudan en tomar el control total de la ofensiva.

Sin embargo, este récord de baja eficiencia contrasta drásticamente con la asombrosa realidad que vive Cunningham y su equipo.

Liderato sorpresa: Los Detroit Pistons están de primeros en la tabla de posiciones después de las primeras cuatro semanas de acción en la liga, un logro impensable para muchos analistas al inicio de la campaña.

Temporada asombrosa de Cade: La actuación individual de Cade Cunningham ha sido catalogada como asombrosa . Su último desempeño en la cancha fue una demostración de poder ofensivo con un total de 46 puntos , 12 rebotes y 11 asistencias lo que subraya su capacidad para dominar los juegos y ser el motor de la ofensiva de Detroit.

Aunque el alto volumen de tiros y el récord de fallos puedan ser un punto de crítica, la confianza de la franquicia en su joven estrella se ve justificada por los resultados del equipo, que, gracias en parte a su dominio ofensivo, lidera su conferencia al inicio de la temporada.

Aunque el récord es un momento incómodo para Cunningham y la franquicia, analistas deportivos señalan que un alto volumen de tiros puede ser parte del proceso de crecimiento de un jugador joven que busca definir su rol como superestrella en la liga.