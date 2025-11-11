NBA: ¡Conoce los lideres en puntos en lo que va de temporada!

Suscríbete a nuestros canales

A pocas semanas de iniciada la temporada, la NBA ha revelado a sus 10 máximos anotadores, confirmando el dominio de las superestrellas ya establecidas, pero destacando el explosivo ascenso de nuevos talentos. Giannis Antetokounmpo (Bucks) lidera la lista con un promedio de 33.8 puntos por partido.

Viejos dominadores y nuevas estrellas

La lista refleja un panorama de alto puntaje en la liga, donde el promedio para entrar al Top 10 supera los 26 puntos por partido. Las grandes figuras de la liga mantienen su poder ofensivo:

Giannis Antetokounmpo (1º, 33.8 Pts): El "Greek Freak" sigue siendo la fuerza ofensiva más imparable de la liga, manteniendo a los Milwaukee Bucks en la cima de la conversación.

Donovan Mitchell (5º, 30.7 Pts) y Devin Booker (6º, 29.3 Pts): Ambos guards representan el núcleo ofensivo de sus equipos, con Mitchell acercándose a los 31 puntos en una muestra de su consistencia.

Jaylen Brown (8º, 28.0 Pts): La estrella de los Boston Celtics se mantiene como una referencia anotadora en la Conferencia Este.

Stephen Curry (10º, 26.8 Pts): A pesar de su longevidad, Curry sigue siendo un Top 10, probando que su puntería y capacidad para generar puntos no disminuyen.

Las mayores sorpresas

Las verdaderas revelaciones se encuentran en la parte alta de la lista, con jugadores jóvenes o que han dado un salto de calidad inesperado.

Tyrese Maxey (2º, 33.2 Pts): El explosivo ascenso del base de los Philadelphia 76ers es, quizás, la mayor sorpresa. Su salto de producción, que lo coloca a solo 0.6 puntos de Giannis, se debe en gran medida a su nuevo rol como líder ofensivo tras los movimientos de temporada baja del equipo.

Shai Gilgeous-Alexander (3º, 33.2 Pts): El escolta del Oklahoma City Thunder se confirma como una superestrella de élite, manteniendo el nivel estratosférico que mostró la temporada pasada.

Austin Reaves (4º, 31.1 Pts): La presencia de Reaves tan alto, superando a jugadores de la talla de Mitchell y Booker, es la mayor sorpresa de la NBA. Reaves ha capitalizado un mayor rol ofensivo en los Lakers, demostrando una eficiencia increíble al anotar más de 31 puntos por partido.

Los 10 máximos anotadores en lo que va de la temporada son: Giannis Antetokounmpo (33.8 puntos), Tyrese Maxey (33.2 puntos), Shai Gilgeous-Alexander (33.2 puntos), Austin Reaves (31.1 puntos), Donovan Mitchell (30.7 puntos), Devin Booker (29.3 puntos), Lauri Markkanen (28.3 puntos), Jaylen Brown (28.0 puntos), Jalen Brunson (27.2 puntos) y Stephen Curry (26.8 puntos).

El inicio de temporada demuestra que la NBA está en una época de transición ofensiva, con jugadores jóvenes y talentosos no solo consolidándose, sino irrumpiendo en la élite de manera inmediata.