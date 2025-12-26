El "Joker" se viste de Santa Claus: Jokić entra en el exclusivo club de los triples-dobles navideños

Suscríbete a nuestros canales

Nikola Jokić ha vuelto a demostrar que no hay fecha en el calendario que se le resista. En una jornada donde los ojos del mundo del deporte se posan sobre la NBA, el serbio ha firmado una actuación para la posteridad, logrando su segundo triple-doble histórico en un día de Navidad.

Con este hito, Jokić deja de ser solo una estrella contemporánea para sentarse en la mesa de los máximos especialistas de todos los tiempos en esta festividad.

Un podio de leyendas

Hasta hoy, lograr más de un triple-doble en Navidad era una hazaña reservada para muy pocos. El pívot de los Nuggets se une ahora a un selecto grupo de apenas tres integrantes en los más de 75 años de historia de la liga:

Oscar Robertson: El "Big O" sigue liderando la lista con una cifra que parecía inalcanzable: 4 triples-dobles navideños. Russell Westbrook: El "Sr. Triple-Doble" ostenta 2 actuaciones de este calibre. Nikola Jokić: Con su desempeño de ayer, iguala a Westbrook con 2 triples-dobles y se posiciona como el único pívot de la lista.

El arte de la polivalencia

Lo que hace especial la inclusión de Jokić en esta lista es el cambio de paradigma que representa. Mientras que Robertson y Westbrook lo lograron desde la posición de base, utilizando su velocidad y rebote largo, Jokić lo hace desde la pintura, orquestando el ataque de Denver como un director de orquesta de siete pies de altura.

¿Hacia el récord absoluto?

A sus 30 años y en la plenitud de su carrera, Jokić tiene el tiempo a su favor para dar caza a Oscar Robertson. Dado que los Denver Nuggets se han convertido en un fijo de la programación televisiva de Navidad gracias a su estatus de contendientes, es muy probable que el serbio tenga múltiples oportunidades en los próximos años para quedarse con el récord en solitario.

Por ahora, el "Joker" ha dejado un regalo más en el árbol de los aficionados de Colorado: la certeza de que están presenciando a uno de los jugadores más completos que jamás hayan pisado una duela.