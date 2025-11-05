¡Récord absoluto! Giannis Antetokounmpo supera Kareem Abdul-Jabbar en efectividad

El fenómeno de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo no solo anota a niveles de élite, sino que lo hace con una eficiencia sin precedentes, superando a leyendas como Kareem Abdul-Jabbar y Adrian Dantley.
El ala-pívot griego ha alcanzado un hito que subraya su dominio físico y técnico, logrando el porcentaje de tiros de campo (FG%) más alto en una temporada con un promedio de 30.0 o más puntos por partido (PPG) en la historia de la liga.
El dato histórico
La estadística que ha puesto a Giannis en la cima se registró en la temporada 2025-26 con los Bucks (MIL).
El "Greek Freak" lidera esta selecta lista con un asombroso 68.1% en tiros de campo, mientras promedia 34.0 puntos por partido (PPG). Este registro no solo supera su propia marca de temporadas anteriores (61.1% en 2023-24 y 60.1% en 2024-25), sino que establece un nuevo estándar de eficiencia para los anotadores de alto volumen.
El resto de sus números durante ese período de 6 partidos fueron igualmente impresionantes: 32.5 minutos por partido (MPG), 13.3 rebotes (RPG), 6.8 asistencias (APG), y 1.0 robos (SPG) y 1.0 tapones (BPG).
Superando a leyendas
La tabla histórica de los jugadores más eficientes con 30+ PPG es un paseo por el Salón de la Fama, donde Giannis ahora ocupa las tres primeras posiciones:
-
Giannis Antetokounmpo (2025-26, MIL): 68.1% FG con 34.0 PPG.
-
Giannis Antetokounmpo (2023-24, MIL): 61.1% FG con 30.4 PPG.
-
Giannis Antetokounmpo (2024-25, MIL): 60.1% FG con 30.4 PPG.
Tras el dominio reciente del jugador de Milwaukee, se encuentran:
-
Adrian Dantley (1982-83, UTA): 58.0% FG con 30.7 PPG.
-
Kareem Abdul-Jabbar (1970-71, MIL): 57.7% FG con 31.7 PPG.
El logro de Giannis lo consolida como un jugador que combina la potencia anotadora de las leyendas de los años 70 y 80 (como Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone) con la fuerza física de la era moderna, dominando la pintura con una precisión inigualable. Su alto porcentaje es particularmente notable en la era actual de la NBA, donde los espacios son limitados.