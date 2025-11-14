¿No se la llevaba bien con la gerencia? Por este motivo Los Ángeles Lakers decidieron traspasar a Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers y la superestrella Anthony Davis (AD) experimentaron una significativa y creciente falta de entendimiento durante su última temporada juntos, una situación que generó fricción interna y que, según reportes, llevó a la gerencia a considerar seriamente su traspaso.

La relación entre la franquicia y el ala-pívot/pívot All-Star se deterioró hasta el punto de que el futuro de Davis en Hollywood se tornó insostenible, según lo revelado por el periodista Brett Siegel.

Los reportes detallan una serie de problemas acumulados que minaron la confianza de la organización en su jugador franquicia. La fuente de las tensiones se centró en dos aspectos críticos: la preparación física del jugador y una diferencia estratégica pública sobre su rol en la cancha.

Problemas de Fitness y Disponibilidad: Un Patrón de Preocupación

Una de las principales fuentes de discordia para los Lakers fue la percepción sobre la disciplina de Davis en cuanto a su acondicionamiento físico. Según medios internacionales, el cuerpo técnico y la gerencia se sintieron frustrados por un patrón de comportamiento que afectaba el rendimiento desde el inicio de la campaña:

"Los Lakers supuestamente tuvieron problemas con Anthony Davis por presentarse al campo de entrenamiento fuera de forma y por su incapacidad para mantenerse sano."

El compromiso de Davis para llegar a punto al training camp fue cuestionado, lo que se consideraba un factor agravante para su recurrente historial de lesiones.

Para una franquicia contendiente que depende de su estrella para un alto volumen de minutos, la falta de disponibilidad y la necesidad de reintegrarse constantemente al ritmo de competición se convirtieron en un obstáculo operativo y una fuente de malestar. La preocupación radicaba en que su falta de forma inicial contribuía a la vulnerabilidad física durante la rigurosa temporada de la NBA.

La "Gota que Colmó el Vaso": Disputa Pública por la Posición

Si bien los problemas de fitness fueron una fricción constante, el punto de no retorno, o "la gota que colmó el vaso", se produjo cuando Anthony Davis desafió públicamente la estrategia del equipo y su rol en la cancha.

Davis había pasado gran parte de su tiempo en Los Ángeles jugando como pívot (centro), una posición que los Lakers consideraban crucial para su éxito defensivo y de espaciado. Sin embargo, el jugador manifestó su deseo de volver a jugar como ala-pívot.

"La gota que colmó el vaso para ellos fue cuando Davis dijo públicamente que los Lakers necesitaban otro hombre grande para que él pudiera volver a la posición de ala-pívot."

Esta declaración pública fue interpretada por la gerencia y el cuerpo técnico como una falta de alineación estratégica y un cuestionamiento directo a la visión de la organización. Para los Lakers, la posición de Davis en el centro era vital, y su demanda pública de un cambio forzado en la plantilla y en la alineación demostró una divergencia irreconciliable en la planificación deportiva.

Discusiones de Traspaso con los Celtics: El Vínculo Prohibido

La tensión escalada entre Davis y la gerencia culminó con acciones concretas en las oficinas de los Lakers. La franquicia no solo sopesó la idea de traspasar a su estrella, sino que el Gerente General, Rob Pelinka, ya había comenzado a explorar activamente opciones en el mercado.

Lo más sorprendente es el principal socio comercial con el que se contactó: los Boston Celtics.

"Según se informa, Rob Pelinka también discutió posibles acuerdos con los Celtics que habrían enviado a AD a Boston."

Este dato es explosivo. Los Celtics son el archirrival histórico de los Lakers; un traspaso de una estrella de la talla de Davis entre estas dos franquicias es casi impensable y simboliza la desesperación o la firmeza de la gerencia de L.A. para solucionar la crisis.

El hecho de que se haya contactado a Boston demuestra la seriedad con la que los Lakers estaban dispuestos a desprenderse de Davis para terminar con la tensión interna y reorientar el futuro del equipo.

La conjunción de problemas de acondicionamiento físico, indisponibilidad y el desacuerdo público sobre el rol de la cancha creó una situación insostenible que obligó a los Lakers a considerar la impensable ruptura, el cual terminó con Davis en Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic.