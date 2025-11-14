NBA: Estos son los juegos para la jornada de este viernes 14 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Se aproxima una jornada de alto impacto en los mejores tabloncillos del mundo. San Antonio Spurs buscará tomar revancha ante Golden State Warriors desde el AT&T Center, siendo el platillo fuerte en la cartelera de este viernes 14 de noviembre en la NBA.

La franquicia de San Francisco vino de atrás en el pasado encuentro liderados por una presentación de 46 puntos de Stephen Curry para conducir a la victoria (125-120). Dos días después, el combinado de Víctor Wembanyama va por el desquite en su recinto en un encuentro correspondiente a la NBA Cup.

En otros escenarios, Detroit Pistons quieren seguir inspirados y mantener la punta en la Conferencia Este contra Philadelphia Sixers, mientras que, New York Knicks y Miami Heat protagonizan un partido atractivo por la Copa de la NBA desde el Madison Square Garden.

Juegos para hoy en la NBA: 14 DE NOVIEMBRE