NBA: ¿Podrán los Suns mantener su racha ganadora ante unos Pacers ofensivos?

El enfrentamiento de temporada regular de la NBA entre los Phoenix Suns y los Indiana Pacers promete ser un duelo de alto octanaje, marcado por tendencias opuestas. Los Suns, con Devin Booker a la cabeza, llegan en plena forma y con una racha de cuatro victorias consecutivas, mientras que los Pacers atraviesan un momento complicado con cinco derrotas seguidas.

Los Phoenix Suns han encontrado su ritmo ofensivo, con un impresionante 38.6% de precisión en triples. Jugar en casa y con su plantilla completa disponible les da una clara ventaja. El análisis histórico también favorece a los locales, quienes han ganado 20 de los 36 enfrentamientos directos. Además, las proyecciones indican una Victoria para Phoenix Suns con cuota de -187.

Por otro lado, los Indiana Pacers tienen serias debilidades defensivas, permitiendo un promedio de 121.7 puntos en contra, y llegan debilitados por la ausencia de jugadores clave. A pesar de esto, su compromiso con un ritmo de juego alto y su fortaleza en los rebotes ofensivos les permitirán generar un gran volumen de intentos. De hecho, los Pacers han perdido el primer cuarto en sus últimos siete partidos seguidos, lo que sugiere un comienzo difícil.

Aunque el historial directo muestra una tendencia a la baja anotación (Menos de 233.5 puntos en 17 de los últimos partidos en Phoenix), la redacción espera un dominio de las acciones ofensivas dada la actual vulnerabilidad defensiva de los Pacers.

Por ello, la proyección el equipo de MeridianoBet es el Total puntos más (232.5), jugada que se cotiza en -104

