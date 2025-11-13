NBA: ¡Bradley Beal fuera por el resto de la temporada!

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia devastadora sacude a la organización de Los Angeles Clippers. El escolta estrella y tres veces All-Star de la NBA, Bradley Beal, ha sufrido una fractura en la cadera y deberá someterse a una cirugía que pondrá fin a su temporada 2025-2026.

La lesión de Beal representa un golpe monumental para las aspiraciones de los Clippers. El talentoso guard, cuyo rol era clave en el esquema ofensivo del equipo, se perderá el resto de la campaña, incluyendo los playoffs.

Confirmación y optimismo para la recuperación

Tras conocerse la gravedad de la lesión, la prioridad fue el futuro a largo plazo de Beal. Su agente, Mark Bartelstein de Priority Sports, emitió un comunicado a ESPN, brindando claridad sobre el proceso de decisión:

"Nos reunimos con numerosos médicos y especialistas de todo el país en colaboración con todo el staff médico de los Clippers durante los últimos días, y llegamos a la decisión unánime de que la cirugía le permitirá a Brad tener una recuperación total y completa," declaró Bartelstein.

Este consenso médico y el optimismo de su agente brindan un rayo de esperanza, indicando que, si bien la temporada 2025-2026 termina para él, se espera que Beal regrese al 100% para futuras campañas.

Un impacto destructivo en las aspiraciones de los Clippers

La baja de Bradley Beal deja un vacío inmenso en el backcourt de Los Angeles. Se esperaba que Beal formara una de las combinaciones más letales de la liga, aportando puntos, manejo de balón y experiencia en momentos cruciales.