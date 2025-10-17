¡Luz verde! Bradley Beal debutará con Los Ángeles Clippers

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Clippers han confirmado la noticia que la afición y la prensa esperaban: el tres veces All-Star Bradley Beal hará su debut oficial en la pretemporada con el equipo esta noche en el Chase Center de San Francisco, enfrentándose a los Golden State Warriors en el cierre de la fase de preparación.

Esta aparición marca el primer encuentro de Beal con la camiseta de los Clippers desde su trascendental incorporación al equipo durante la offseason y será la primera vez que la franquicia muestre una versión casi completa de su temido Big Three, junto a James Harden y Kawhi Leonard.

La Última Prueba Antes de la Temporada Regular

El debut de Beal se produce en el momento exacto, ya que el partido de hoy representa la última oportunidad de los Clippers para afinar su química antes del inicio de la temporada regular, programado para el 21 de octubre.

El escolta había estado trabajando en su recuperación manteniendo en vilo a los seguidores sobre su disponibilidad. La decisión del cuerpo técnico y médico, encabezado por el entrenador Tyronn Lue, de darle luz verde para este encuentro de pretemporada, sugiere que el jugador está completamente rehabilitado y listo para la alta intensidad competitiva.

Primer Vistazo al Nuevo Big Three

El encaje de Bradley Beal en el sistema de los Clippers ha sido uno de los temas más candentes de la liga. Conocido por su habilidad élite para anotar en cualquier situación y su capacidad para generar ofensiva, se espera que Beal asuma un rol crucial como tercera estrella junto a sus compañeros superestrellas.