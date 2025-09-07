Los Angeles Clippers bajo la lupa de la NBA: ¿Un pago encubierto a Kawhi Leonard?

Suscríbete a nuestros canales

La acusación central se basa en un supuesto pago ilegal de $28 millones de dólares que el equipo habría facilitado a Leonard a través de un contrato de patrocinio con una empresa de tecnología financiera ya desaparecida, Aspiration.

La polémica: Un acuerdo sospechoso

La liga sospecha que este acuerdo no fue un simple patrocinio, sino un pago encubierto diseñado para eludir las estrictas normas del tope salarial. La polémica surgió luego de que Aspiration, en la que el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, tenía una inversión, se declarara en quiebra. El caso se complicó aún más cuando su cofundador, Joe Sanberg, fue acusado de fraude por una suma de más de $248 millones de dólares.

Los Clippers han negado rotundamente cualquier irregularidad, asegurando que no tenían conocimiento de las actividades fraudulentas de Aspiration y que Ballmer, al igual que otros, fue una víctima del esquema. La franquicia ha manifestado su total cooperación con la investigación de la liga.

Posibles consecuencias para la franquicia

La NBA, a través de su portavoz Mike Bass, ha confirmado la seriedad de la situación al contratar al prestigioso bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rose and Katz, el mismo que investigó y sancionó a los antiguos propietarios de los Phoenix Suns y los Clippers en escándalos anteriores.

Si se comprueba que los Clippers violaron el convenio colectivo, las sanciones podrían ser severas. El reglamento de la liga contempla multas de hasta $4.5 millones de dólares y la pérdida de una selección de primera ronda del draft por una primera infracción. En casos extremos, incluso se podría considerar la anulación de contratos.

La investigación de la NBA busca determinar la verdadera naturaleza del acuerdo entre Aspiration y Kawhi Leonard, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro de la franquicia angelina y su estrella. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante en la lucha de la liga por mantener la equidad competitiva.