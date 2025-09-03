NBA: Kawhi Leonard y este equipo de Los Ángeles habrían cometido fraude

Suscríbete a nuestros canales

Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers podrían vivir momentos turbulentos en las próximas horas con un posible fraude entre ambas partes. Se ha revelado que el jugador habría firmado un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares con una empresa aparentemente fraudulenta dedicada a la plantación de árboles.

El periodista deportivo Pablo Torre ha sacudido al mundo del baloncesto con la publicación de un informe explosivo con este posible acuerdo, aparentemente financiada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, según indicó en su podcast Pablo Torre Finds Out. Esta empresa que vincula a la estrella de los angelinos se trata de empresa multimillonaria llamada Aspiration, respaldada por numerosas celebridades, se ha declarado en bancarrota.