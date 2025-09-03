NBA

NBA: Kawhi Leonard y este equipo de Los Ángeles habrían cometido fraude

La superestrella de los angelinos estría involucrado en un escándalo previo a la venidera temporada de la NBA

Por Humberto Mendoza
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 09:04 am
NBA: Kawhi Leonard y este equipo de Los Ángeles habrían cometido fraude
Suscríbete a nuestros canales

Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers podrían vivir momentos turbulentos en las próximas horas con un posible fraude entre ambas partes. Se ha revelado que el jugador habría firmado un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares con una empresa aparentemente fraudulenta dedicada a la plantación de árboles.

NOTAS RELACIONADAS

El periodista deportivo Pablo Torre ha sacudido al mundo del baloncesto con la publicación de un informe explosivo con este posible acuerdo, aparentemente financiada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, según indicó en su podcast Pablo Torre Finds Out. Esta empresa que vincula a la estrella de los angelinos se trata de empresa multimillonaria llamada Aspiration, respaldada por numerosas celebridades, se ha declarado en bancarrota.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La vinotinto Grandes Ligas Eugenio Suárez Junior Caminero
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
NBA