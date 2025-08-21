Arrestan al padre de esta figura de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La NBA está cerca de volver para la temporada 2025-2026 y ya hay muchas noticias alrededor de la mejor liga de baloncesto del mundo. Este jueves 21 de agosto una nueva información surgió ligada a la NBA, solo que en esta oportunidad desde el ámbito extradeportivo, cuando el padre de una de las figuras de la liga fue arrestado.

Detienen al padre de esta figura ¿Por qué?

Se trata del progenitor de Jaylen Brown (figura de Boston Celtics), Marselles Brown, quien fue arrestado por presuntamente apuñalar a un entrenador de fútbol juvenil. El incidente ocurrió después de una disputa por un puesto en un estacionamiento en la ciudad de Las Vegas.

Todo esto lo detalló el medio TMZ, quién además reveló que según la policía, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada a un hospital en estado crítico. Marselles, de 57 años, que es un ex boxeador, huyó del lugar del apuñalamiento, pero fue detenido poco después. Se le acusa de intento de asesinato.

Respuesta de Jaylen Brown

Hasta el momento el MVP de las Finales de 2024, Jaylen Brown, no se ha manifestado al respecto del arresto de su padre. La relación entre el estelar alero de Boston Celtics y su progenitor no es la mejor desde hace años.

