¡Superatleta! Así jugaba LeBron James fútbol americano antes de llegar a la NBA (+video)

Este sábado, un video poco conocido de LeBron James dio la vuelta al mundo del internet rápidamente, puesto que muestra sus habilidades como jugador de fútbol americano.

A lo largo de sus 22 años de trayectoria en la NBA, el ''Rey'' ha destacado por su constancia y atleticismo, pero este audiovisual explica realmente por qué es una cualidad innata.

Un atleta completo

En este resumen de jugadas, se aprecia lo más destacado de James con su colegio St. Vincent-St. Mary High de Akron, Ohio, ciudad de la cual es oriundo (al igual que la figura de Golden State Warriors, Stephen Curry).

Cabe destacar que durante esa etapa, la velocidad, reflejos y capacidad de atrapar balones difíciles fueron sus características más peculiares. No en vano, se destacó como uno de los mejores receptores abierto en el conjunto de su escuela y a nivel nacional de su generación.

Sin embargo, en su transición al deporte universitario, el estelar alero se dedicó al baloncesto en la Ohio State University, hasta que fue elegido en la primera selección del draft de la NBA en el 2003.

