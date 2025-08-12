Kyrie Irving explica por qué no jugó más con LeBron en Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que pone fin a años de especulación mediática y narrativa de los aficionados, el talentoso base de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, ha ofrecido una declaración concisa y reveladora sobre su salida de los Cleveland Cavaliers en 2017.

Irving explica el motivo de su salid de Cleveland

Rompiendo el silencio sobre la supuesta tensión con su excompañero y superestrella de la NBA, LeBron James, Irving ha proporcionado una perspectiva que busca redefinir la historia de uno de los traspasos más sonados de la década.

Durante una reciente comparecencia ante los medios, Irving abordó directamente los motivos que lo llevaron a solicitar ser canjeado del equipo que, apenas un año antes, había ayudado a llevar a un histórico campeonato de la NBA. Su declaración fue clara y directa, despojando la situación de cualquier carga emocional de resentimiento:

"No es que me disgustara jugar con Bron en algún momento; simplemente, era mi momento de seguir adelante, y eso es lo que la gente tiene que aceptar", afirmó Irving.

Esta frase, tan simple como contundente, ofrece una nueva luz sobre la situación que durante años fue interpretada como una grieta irreconciliable entre dos de los talentos más grandes de la liga.

La narrativa pública se centró en una supuesta lucha de egos, una rivalidad interna que forzó la mano de Irving y lo llevó a buscar su propio camino. Sin embargo, con esta declaración, Irving reduce el drama a una simple cuestión de crecimiento profesional y personal.

El contexto de su salida es crucial para entender el peso de sus palabras. En 2016, Irving fue una pieza fundamental en el campeonato de los Cavaliers, logrando la canasta decisiva sobre Stephen Curry en el Juego 7 de las Finales, un momento que se ha grabado para siempre en la memoria colectiva de los aficionados.

Irving, bajo la sombra de LeBron en Cleveland

Jugar al lado de LeBron James, quien regresó a Cleveland para cumplir su promesa de un título, significaba un éxito deportivo incuestionable. Formaban una de las duplas más letales de la NBA.

No obstante, la sombra de James como el líder indiscutible del equipo era una realidad. Para un jugador del calibre de Irving, con aspiraciones de ser el líder principal de una franquicia, la oportunidad de salir y forjar su propia identidad era una llamada inevitable.

La decisión de Irving, en su momento, fue recibida con sorpresa y, para muchos, con incomprensión. Dejar un equipo contendiente al título para asumir el desafío de liderar uno propio fue visto como un riesgo innecesario o, peor aún, como un acto de ingratitud hacia su mentor y compañero.