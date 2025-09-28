Adolis García dispara jonrón, pero no evita derrota de Texas ante Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Rangers de Texas, Adolis García, disparó este lunes su décimo noveno (19) cuadrangular de la temporada 2025 en el encuentro ante los Guardianes de Cleveland. Compromiso que se disputó en el Progressive Field, casa del conjunto de Ohio, ante 36.000 aficionados.

Este sería su primer jonrón de los últimos siete juegos y el primero desde el pasado 27 de agosto ante Los Ángeles Angels. Desde que juega para Texas 2020, esta es la temporada de menor producción jonronera de García.

El batazo de Adolis García

Corría la parte alta de la cuarta entrada, cuando el toletero cubano llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Joey Cantillo. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por una (3) a favor de los locales.

Con un out en la pizarra y en cuenta de tres malas cero buenas, Cantillo dejó una recta de unas 93 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que García no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Adolis García tuvo una velocidad de salida de 110.2 millas por hora y recorrió 433 pies de distancia.

Sus números

Adolis García se encuentra en su séptima temporada en Las Mayores, sexta con el conjunto tejano. El jugador antillano tiene un promedio vitalicio de .237, con 674 hits, 141 jonrones y 459 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .227/.269/.396 (Avg/Obp/Slg); en 503 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 114 imparables, 19 cuadrangulares, anotado 57 e impulsado 75. Ha recibido 27 boletos y se ha ponchado en 134 ocasiones.