Acuerdo histórico: Israel y Hamás inician proceso de paz en Gaza

El presidente Donald Trump ha dado a conocer un importante avance en el conflicto entre Israel y Hamás. Este miércoles, anunció que ambas partes han firmado la primera fase de su propuesta de paz para Gaza, un acuerdo que incluye la liberación de todos los rehenes y una retirada parcial de las tropas israelíes.

En su mensaje a través de Truth Social, Trump destacó que “todos los rehenes serán liberados muy pronto” y que Israel retirará sus tropas a una línea acordada. Este paso se considera fundamental para establecer una paz sólida y duradera en la región.

Reacciones internacionales

El mandatario estadounidense calificó el acuerdo como “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América”. Además, agradeció a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, a quienes reconoció por su papel crucial en facilitar las negociaciones.

Trump enfatizó que el acuerdo busca garantizar “un trato justo” para todas las partes involucradas. La primera fase del plan tiene como objetivo poner fin a la guerra en Gaza y allanar el camino hacia una paz sostenible en Medio Oriente.

Mensaje de esperanza

El presidente concluyó su anuncio con una cita bíblica: “¡benditos los constructores de La Paz”,

subrayando la importancia histórica del acuerdo. La Casa Blanca ha descrito este pacto como la hoja de ruta más ambiciosa para la región en décadas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también se pronunció sobre el acuerdo a través de sus redes sociales, expresando: “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”. Este mensaje refuerza el compromiso de Israel con la implementación del acuerdo y la esperanza de un futuro más pacífico en la región.