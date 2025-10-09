¿Habrá paz en Gaza? Trump anuncia histórico acuerdo entre Israel y Hamas

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos años, las tensiones en la Franja de Gaza han escalado abruptamente ante los constantes ataques y respuestas entre el Estado de Israel y el grupo palestino Hamas, generando centenares de miles de muertes.

En este sentido, como mediador en la situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, manifestó su intención de poner fin a las hostilidades en dicha zona del Medio Oriente, estableciendo un Plan de Paz.

Dicho plan fue presentado junto al primer ministro israelí, Benjamin Natanyahu, quien se reunió con el mandatario norteamericano en la Casa Blanca. Posteriormente, Hamas accedió a firmar la iniciativa, tal como lo reveló el propio Trump en su cuenta en la red social Truth.

¿La firma de la paz?

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz", publica el jefe de Estado: "Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una Paz Fuerte, Duradera y Eterna".

Trump, además, calificó esto como "un gran día" tanto para Palestina e Israel como para las naciones del Medio Oriente y los Estados Unidos de América. Del mismo modo, finalizó su mensaje con la frase "¡Bienaventurados los pacificadores!".

Cabe destacar que el acuerdo entre ambas partes para cesar con las hostilidades tuvo como países mediadores al Estado de Qatar, la República Árabe de Egipto y la República de Turquía, a quienes el presidente estadounidense agradeció "para que este evento histórico y sin precedentes sucediera".

¿Cuánto durará el cese al fuego?

Israel y Palestina, bajo sus denominaciones actuales, han tenido diferencias desde la propia creación del Estado de Israel en 1948 tras la partición del Mandato Británico de Palestina, donde se otorgó un mayor territorio para la población judía, lo cual fue considerado injusto y dio inicio al conflicto árabe-israelí.

Durante décadas, tanto la Organización de las Naciones Unidas como los países circuncidantes y los Estados Unidos han buscado, sin éxito, hallar una solución a un problema que se remonta a varios siglos atrás. Aun así, las hostilidades no se han detenido de forma permanente tras múltiples violaciones a tratados entre Israel y Hamas.

Actualmente, ante la Guerra de Gaza, iniciada en 2023, se acumulan 236 mil muertos, 234 mil de ellos palestinos, además de más de 1,9 millones de desplazados en la Franja de Gaza, a los cuales se suman los 4047 muertos y 1,3 millones de desplazados en Líbano.