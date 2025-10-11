Jefferson Rivas se prepara para visitar el paddock de ganadores el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un entrenador que paso a paso se ha dado a conocer en el ambiente hípico venezolano es Jefferson Rivas quien se ha venido a lograr victorias de menos a más.

Su constancia, dedicación, disciplina y la estrategia perfecta para aplicar el entrenamiento a sus ejemplares es el claro ejemplo de que el éxito no llega por casualidad.

Para está ocasión, el trainer firmó cuatro presentados para la reunión número 39 y este viernes 10 de octubre aprovechó su tiempo en la actividad de ajustes para conversar en entrevista para este medio digital acerca de las condiciones físico-atlética de cada uno de los ejemplares participantes en la mencionada reunión del venidero domingo 12 de octubre.

Jefferson Rivas: Entrenador Presentados R39 La Rinconada Datos Hípicos

Trainer un gran saludo para usted y agradecido por entrevistarlo, al mismo tiempo desearle para usted éxitos y bendiciones este domingo. Tiene cuatro ejemplares que participan en la R39. Comienza en la sexta carrera del ciclo no válido que es la sexta edición del Clásico Ezequiel Zamora (GIII), con la yegua Miss Mireya que casualmente fue con la que obtuvo su primer triunfo en su carrera profesional.

-Efectivamente presento a Miss Mireya que es una yegua que insistimos para correrla en esta selectiva y sabemos que es una buena corredora.

Para la jornada del 5y6 tienes un compromiso con el tordillo Gabo White que regresa tras un corto descanso de 35 días para correr en el tiro de aliento de 1.800 metros de la tercera válida, bajo la monta del José Alejandro Rivero.

-Un caballo que estamos esperando una buena actuación, pues sabemos que corre en los tiros de alientos, por lo que esperamos estar en el tope del marcador.

La quinta válida es de un lujo total, pues es la sexta edición del Clásico Virgilio Decán (GI) un tributo al grande de la narración hípica conocido como Aly Khan. Allí presentas al hijo de Pedro Caimán, Parrillero que regresa a la arena caraqueña luego de 49 días sin correr.

-Un caballo guerrero, va a otra prueba de fuego. Sabemos lo que tenemos y por eso corre en este clásico. Esperamos una victoria de él.

Culmina en la sexta válida con potro tresañero Gran Andrés que reaparece tras un corto paro de 35 días, conducido por el jinete Jaime Lugo Jr.

-Un caballo que esperamos con el favor de Dios estar en el marcador.