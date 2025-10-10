Samuel Yánez aspira conseguir su primer triunfo con este ejemplar en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima novena reunión del tercer meeting es este domingo 12 de octubre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, con una nutrida programación de 12 carreras, que incluye dos Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), mientras que la jornada del 5y6 nacional comenzará a las 3:30 de la tarde.

Uno de los protagonistas para la mencionada jornada dominical, es el joven jinete aprendiz Samuel Yánez, quien aspira buscar su primera victoria en su carrera en el óvalo caraqueño y estuvo presente en la jornada de ajustes este viernes en la mañana por lo que tiene tres compromisos de montas.

El equipo de Meridiano Web, siempre activo para buscar la información para nuestros asiduos lectores aprovechó para entrevistar al látigo, a fin de saber los detalles de cada uno de los ejemplares.

Entrevista en vivo: Samuel Yánez monta R39 La Rinconada

Samuel, un saludo para ti y estamos agradecido por entrevistarte. Tres compromisos para la R39, por lo que inicias en la cuarta competencia con la yegua Lady Issa del entrenador Yorvis Villamizar.

Una yegua que presenta buenas condiciones para esta carrera y esperamos una excelente actuación.

Para la jornada del 5y6 específicamente en la cuarta válida montarás por primera vez a la tresañera Monegasca.

-Anda muy bien en cancha, la pude trabajar esta semana e igualmente esperamos una buena carrera de la yegua.

Y cierras tus compromisos con el potro El Chema que nuevamente estarás sobre el estribo y en su debut logró un tercer lugar.

-Si, efectivamente lo pude correr en su actuación anterior, lo hizo excelente. Para está última válida, el caballo está mucho mejor y esperamos una excelente carrera para luego conseguir nuestra primera victoria.