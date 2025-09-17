Samuel Yánez desvela la condición físico-atlética de este ejemplar que debuta para el 5y6 dominical (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

La trigésima sexta reunión del tercer meeting es este domingo 21 de septiembre, a partir de la 1:15 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, con una nutrida programación de 12 carreras, que incluye dos Condicionales Especiales y cuatro pruebas selectivas de grado, mientras que la jornada del 5y6 nacional comenzará a las 3:20 de la tarde.

Uno de los protagonistas para la jornada dominical, es el joven jinete aprendiz Samuel Yánez, quien estuvo presente en la jornada de traqueos la mañana de este miércoles 17 de septiembre por lo que tiene un solo compromiso de monta.

El equipo de Meridiano Web, siempre activo para buscar la información de primera mano para nuestros asiduos lectores aprovechó la oportunidad de entrevistar al látigo, a fin de saber los detalles de un ejemplar debutante para el juego de las mayorías.

Entrevista en vivo: Samuel Yánez monta 5y6 La Rinconada

Samuel, un saludo para ti y coméntanos, ¿cómo te preparas?

-Un saludo para toda la afición hípica y me encuentro trabajando día a día aquí en el hipódromo La Rinconada, en búsqueda de oportunidades de triunfo para poder seguir surgiendo.

Y ya que mencionas acerca de la búsqueda de oportunidades de monta, pues te llegó una en la cuarta válida para el juego del 5y6 nacional de la reunión 36 y se trata del debutante El Chema, entrenado por William Laya ¿Qué nos puedes decir de este ejemplar?

-Es un caballo que lo he podido trabajar desde hace mucho tiempo, está en óptimas condiciones. Lo va hacer muy bien y esperamos una excelente carrera de este ejemplar.

Antes de culminar la entrevista, el jockey Yánez dijo lo siguiente: “Y vengan el día domingo a sellar su 5y6”.