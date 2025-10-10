Ruddy Rodríguez pide oraciones por su sobrino que está en coma

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana, Ruddy Rodíguez, mostró su lado más vulnerable en un reciente video publicado en su Instagram, donde revela el mal momento que atraviesa su sobrino Kenny Castillo Rodríguez, a quien considera un hijo.

En este sentido, pidió a sus seguidores orar por Kenny que sufrió graves lesiones tras un accidente, por lo que los especialistas lo indujeron en coma y así poder tratarlo hasta que muestre signos de recuperación.

El accidente del sobrino de Ruddy Rodríguez

Hace apenas unos días, un grave suceso le arrebató la tranquilidad a la familia cuando Kenny fue víctima de un accidente cuya magnitud lo llevó a ingresar de urgencia al hospital.

Con múltiples fracturas en la cadera, el fémur y la mandíbula, sumado a inflamación cerebral y coágulos, las posibilidades se tornan delicadas. En efecto, se informó que el chico fue puesto en coma inducido para tratar de estabilizar su estado.

La venezolana, conocida por sus papeles en clásicos como “Niña bonita”, utilizó sus redes sociales para compartir el drama. A través de palabras cargadas de emoción, pidió a sus más de un millón de seguidores “oraciones, energía positiva y buenos deseos” para su joven pariente.

En el mismo audiovisual, Ruddy nacida en Anaco, agradeció el apoyo recibido y solicitó que la fuerza colectiva acompañe esta batalla de vida.

Las peticiones de Ruddy

Detrás del drama médico se esconde otra lucha y es la pelea contra la factura hospitalaria. Castillo Rodríguez, cabeza principal del hogar, no contaba con seguro médico, lo cual ha dificultado enormemente el panorama financiero de la familia.

Las posibilidades económicas se agotaron rápidamente mientras se enfrentan a los elevados costos del tratamiento intensivo. Para reunir recursos, fue habilitada una campaña de recaudación en GoFundMe, donde la historia completa del joven hace eco del dolor colectivo.

La actriz también hizo uso de sus redes agradeciendo los mensajes de apoyo y pidió oraciones para Kenny. “Cada palabra de aliento, cada oración, cada energía que nos envían… lo recibimos con todo el amor que se necesita en estos momentos”.

“Lo único que les pido es que le digan a ese Ser llamado Kenny que baje la inflamación de su cabeza, los médicos y enfermeras del hospital Domingo Luciani están haciendo su parte y gracias por eso, siempre he creído en las energías mancomunadas”, escribió la artista.