Aquí tienes una opción diferente de Premiado y Tower Star que te va a pagar un buen dividendo

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 39, se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera favorece entre Premiado y Tower Star, pero cabe destacar que ambos ejemplares son montados por jinetes que hacen campaña en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Información: Datos de última hora 5y6 La Rinconada

A medida que se acercan las horas decisivas, una sorprendente contendiente ha irrumpido en el panorama, lo que atrae de inmediato las miradas de los analistas más experimentados y, naturalmente, el interés de los apostadores. Esta novedad en las proyecciones previas inyecta una dosis extra de emoción e imprevisibilidad, lo que eleva el pulso de la jornada hípica y de todos quienes la seguirán.

Asimismo, cabe destacar la considerable bolsa de premios adicional de $22.100, destinada a esta carrera exclusiva para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo). Este incentivo económico, sin duda, potencia la ambición y promete una contienda sin cuartel por la cima del podio.

De 11 corredores que conformaba la nómina ahora son 10 competidores por el retiro de Bendito.

En está significativa prueba válida, precisamente el entrenador Manuel Vielma inscribió al castaño My Robbing Mate, un hijo del semental Golden Spikes en Jordyn Macoma, y para esta ocasión, el jinete profesional venezolano con talla internacional Larry Mejías se hará caballero sobre los estribos.

Asimismo, su campaña es de 18 actuaciones para tres triunfos.

Carrera Válida del 5y6: Datos hípicos La Rinconada

Con la emoción a flor de piel, y a pocos instantes del "¡partida!", los 1.200 metros de esta emocionante carrera prometen un espectáculo inolvidable. La notable paridad entre los participantes augura un desenlace incierto, convirtiéndolo en un auténtico desafío para los pronosticadores. La afición ya respira la adrenalina, expectante por un recorrido intenso y sorpresas a cada paso, listos para vibrar con cada movimiento desde el borde de la pista.