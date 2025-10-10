Presentadora de Univisión baila joropo “trancao” desde España

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más la presentadora de Univisión, Adamari López demostró cómo lleva a Venezuela en su corazón luego de publicar un video bailando joropo desde Madrid, España.

En su paso por la capital española, la querida boricua se reencontró con el maquillador venezolano Jorge Matamoros, quien no solo la dejó reluciente, sino que también le enseñó un par de paso del baile venezolano.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Desiguales” compartió su baile de joropo, que fue aplaudido por su público, en especial por los venezolanos que la siguen.

“En España, pero con bailecito venezolano Gracias Jorge Matamoros por enseñarme a bailar joropo ¿cómo nos quedó? Me dijeron que es el baile típico de allá”, escribió la puertorriqueña.

Adamari López y su amor por Venezuela

Esta no es la primera vez que Adamari López demuestra su amor por Venezuela. Anteriormente, ha expresado el profundo cariño que le tiene al país, al punto de llevar consigo una bandera como muestra de gratitud.

Sin embargo, su conexión con el país se debe a que por un par de años vivió en Caracas y se familiarizó con la cultura y costumbres.

"Yo fui a Venezuela y estudié y trabajé en Venezuela. En el Colegio de la Inmaculada Concepción, estudiaba en el horario de la mañana y en el horario de la tarde me iba a trabajar", comentó en alguna oportunidad.

Hace poco tiempo junto a su hija Alaïa hicieron arepas venezolanas, las cuales le gustaron mucho a la pequeña.