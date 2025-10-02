Adamari López sacó a la luz una reciente infidelidad que vivió

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista reciente para el pódcast “Desiguales, todos opinamos”, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López dejó claro que su vida sentimental no está vacía de convicciones, aunque sí está llena de prioridades.

A cuatro años de su separación de Toni Costa, padre de su hija, Adamari reveló que ahora su enfoque principal es su pequeña Alaïa, su bienestar emocional, y su trabajo. Si alguien llega a su vida, que respete ese orden, dejó entrever.

Adamari López habla de los "cachos"

La boricua confesó que hace poco salió con alguien, pero que esa relación no pasó la prueba de las expectativas. Tras un viaje de trabajo, recibió rumores de que su pareja había sido visto con otra persona, lo que la llevó a detener la situación de golpe.

“Lo llamé y le dije: ‘Sé que saliste con alguien más, si yo no soy la prioridad y no puedes esperar unos días a que yo regrese entonces, ¿por qué yo quiero estar?”, fueron las palabras de la también actriz.

De esta forma, la ex de Luis Fonsi dejó claro que, no está para tolerar infidelidades, desplantes, ni desamor. “Ahora no estoy ni para uno”, aseveró, mostrando que sus estándares ya no permiten rodeos.

“No quiero dar oportunidades, no me interesa dar oportunidades. Si vamos a empezar a entablar una relación seria y al rato vas a salir con alguien más, no estoy para dar oportunidades”, acotó.

Los requisitos de Adamari

Con 54 años, madre de Alaïa, Adamari está en otro punto de su vida. No busca amor por llenar espacios ni aparecer acompañada, sino una persona que esté alineada con sus valores y comprensión hacia sus responsabilidades y emociones.

“Es que no quiero estar con alguien por estar, no quiero conformarme con cosas; quiero que esas cosas que yo quiero en la vida me llenen y por las razones correctas”, asegura la estrella puertorriqueña.

Aunque su expareja, ha seguido su vida sentimental tras la separación, López permanece soltera, sin presiones. Su soltería no es resignación, sino elección consciente. No es que cierre la puerta al amor, sino que no está dispuesta a abrirla a medias ni con condiciones que la hagan segundo lugar.