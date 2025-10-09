Conductora venezolana podría quedar fuera de “La Casa de los Famosos México” 2026

Suscríbete a nuestros canales

Marie Claire Harp goza de gran popularidad en México, gracias a su talento y simpatía, mostrado en el show “La Casa de los Famosos México”, en el que estuvo como conductora de las pre y post galas. Sin embargo, parece que para el próximo año, la criolla no estaría en el show por otros compromisos laborales.

Marie Claire se sincera

Según información ofrecida por la Miss Falcón 2013, en el 2026 estará en compromisos con el canal Televisa, lo que incluye participación en el programa “La Jugada”, para la cobertura completa de la Copa del Mundo, lo que pone en riesgo su participación en el reality para la 4ta temporada.

La modelo oriunda del estado Falcón, comentó que la Copa del Mundo será transmitida casi al mismo tiempo que “La Casa d ellos famosos México”, por lo que sería muy complicado llevar ambos trabajos.

“Ojalá que si pueda, el mundial va estar muy pegado con “La Casa de los Famosos México”, entonces tengo que ver su compaginan las fechas”, comentó en un ameno encuentro con los medios del país azteca.

Éxito brutal

La exreina de belleza que participó en la primera temporada del reality, tuvo una actuación increíble en la última temporada, con entrevistas y galas únicas al lado de su compañera y amiga, Wendy Guevara.