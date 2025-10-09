Para Francisco Quevedo la monta de este ejemplar puede ser primordial para una excelente carrera en el 5y6 de la R39

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 08 de octubre, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada y la visita sirvió como base fundamental la búsqueda de la información para nuestros lectores basados en las entrevistas hacia los jinetes y entrenadores que son los protagonistas para la reunión número 39.

Entrevista en vivo: Francisco Quevedo montas R39 La Rinconada

Desde los espacios de la arena caraqueña, uno de los jinetes más destacados es el profesional Francisco "Kid" Quevedo quien conversó en entrevista para este medio digital, acerca sus seis compromisos para el día domingo 12 de octubre.

Saludos Francisco, gracias por brindarte la entrevista. Este domingo tienes seis montas para la reunión dominical 39. Comienza en la segunda carrera con el dosañero Day of Glory, entrenado por Rubén Lanz y hace su debut aquí en La Rinconada ¿Coméntanos acerca de este potrillo?

-Un caballo que este miércoles fue hasta el aparato, lo hizo bastante bien. Viene muy bien entrenado. Es un potro que viene a su debut. Esperemos que haga una buena carrera.

En la tercera competencia montarás a la norteamericana Above The Sky que reaparece luego de 49 días.

-Es una yegua que la conozco a la perfección. He tenido la oportunidad de trabajarla. Viene de ganar muy bien. La yegua viene bien preparada y bien descansada para la carrera y trataremos hacer una buena competencia.

Para la cuarta del programa nuevamente vas con la monta de la tresañera Chipilina de Fernando Parilli Araujo.

-Es una yegua bastante rápida. Siempre sale en velocidad y lo ha demostrado en cada carrera. En su última salió en buena velocidad, pero aflojó un poco. Esperemos que, en esta oportunidad, trataremos de controlar para hacerla correr al final y haremos una buena carrera.

Tu próximo compromisos Francisco será en la quinta competencia con el ejemplar importado Mr. Keating (USA) que regresa tras un corto paro de 35 días.

-Un caballo que viene bien para esta carrera. Lo trabaja con su traqueador porque es difícil de trabajarlo, viene descansado y trataremos de hacer una buena competencia con este ejemplar.

Para la cuarta válida del juego del 5y6 Nacional conducirás a la potra Catira Mercedes (USA) entrenada por Carlos Radelli.

-Esta yegua siempre ha estado haciendo buenas competencias, siempre ha estado en el marcador. Viene de hacer una buena carrera y en está ocasión trataremos igualmente de hacer una buena carrera.

Y cierras tus compromisos con el ejemplar Gran Alabama para el Clásico Virgilio Decán (GI), a la altura de la quinta válida.

-Este ejemplar también lo conozco muy bien. Este caballo me ha llevado a muchas victorias y hemos hecho grandes carreras y esperamos en esta oportunidad hacer una buena competencia en este clásico.