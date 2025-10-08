Con el mejor remate del miércoles de esta yegua buscará triunfar en el ciclo no válido de la R39

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de la presente temporada continúa en el hipódromo La Rinconada con la reunión número 39 a desarrollarse este domingo 12 de octubre, el cual se mostrará la programación de 12 carreras que, incluye dos Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI).

Yegua: Mejor remate R39 La Rinconada Datos Hípicos

La cuarta competencia es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Entre las corredoras se encuentra inscrita Star Plus (número 2), con la monta por primera vez del jinete profesional Aldry Siso y presentada por el destacado trainer y ganador de la estadística del segundo meeting Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

Esta cuatroañera, en su última actuación del día 21 de septiembre fue capaz de llegar quinta a 5 1/4 cuerpos de la ganadora Sweet Sensations.

Ajuste: La Rinconada

La conducida por Siso trabajó de segunda vuelta y ajustó este miércoles 08 de octubre, 25’’4 para 400 metros, en pelo, recta de enfrente, veloz y contenida, con un remate de 12’’4.

Así fue publicado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas