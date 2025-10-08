Con el mejor remate del miércoles de esta yegua buscará triunfar en el ciclo no válido de la R39

Hipismo

Es una de las presentadas del ganador de la estadística del segundo meeting Carlos Luis Uzcátegui

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Foto: José Antonio Aray.
El tercer meeting de la presente temporada continúa en el hipódromo La Rinconada con la reunión número 39 a desarrollarse este domingo 12 de octubre, el cual se mostrará la programación de 12 carreras que, incluye dos Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI).

La cuarta competencia es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Entre las corredoras se encuentra inscrita Star Plus (número 2), con la monta por primera vez del jinete profesional Aldry Siso y presentada por el destacado trainer y ganador de la estadística del segundo meeting Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone.

Esta cuatroañera, en su última actuación del día 21 de septiembre fue capaz de llegar quinta a 5 1/4 cuerpos de la ganadora Sweet Sensations.

Ajuste: La Rinconada

La conducida por Siso trabajó de segunda vuelta y ajustó este miércoles 08 de octubre, 25’’4 para 400 metros, en pelo, recta de enfrente, veloz y contenida, con un remate de 12’’4.

Así fue publicado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas

  1. Emmyarantza: Yegua con mucho chance para buscar una nueva victoria en esta carrea del ciclo no válido. Estén muy pendiente porque de tener un buen brinco en el aparato podría estar en el tope del marcador. No la dejen fuera de sus jugadas exóticas.
  2. Guillermina: Presentada por Ismael Martínez y estará lista para tomarse una nueva foto de este meeting. Ojo con esta yegua. 
  3. Isométrica: Regresa tras un paro de 42 días y contará con la yunta Yonkleiver Díaz-Juan Carlos García Mosquera. No la olviden.

 

Miércoles 08 de Octubre de 2025
Hipismo