Fleet Street tratará de unir partida con llegada en el VI Clásico Virgilio Decán (GI) en La Rinconada

La reunión 39 en el Hipódromo La Rinconada celebra este domingo 12 de octubre una de sus carreras más importantes: el VI Clásico Virgilio Decán (G1). La prueba más selectiva de la jornada se disputará en 1.200 metros y será la quinta válida del 5y6 Nacional, con hora de partida pautada a las 5:10 de la tarde.

El clásico rinde homenaje al más grande narrador hípico de los últimos 50 años: Virgilio Decán, mundialmente conocido como “Aly Khan”. Nacido en Ciudad Bolívar el 13 de julio de 1931, el narrador, fallecido en 2022, logró construir un ciclo histórico en la comunicación hípica venezolana.

Fleet Street Encabeza la Lista de Candidatos: La Rinconada Selectiva

La principal candidata para llevarse la victoria es la importada Fleet Street. La yegua defiende los colores del Stud “Yellowstone” y cuenta con la yunta estelar de Jhonathan Aray y el entrenador Carlos Luis Uzcátegui.

Su carta de presentación es impecable: seis actuaciones en Venezuela para cinco triunfos. Su última victoria la consiguió el pasado 14 de septiembre en el Clásico “Gelinotte” (G2), donde corrió 1.400 metros y agenció un respetable tiempo de 84.2 segundos.

Los Rivales que Presionan

La velocidad promete ser clave, y el principal oponente que pondrá presión es Parrillero. El caballo viene de imponerse de manera contundente en el Clásico Internacional “Sprinters” (G1) el pasado 24 de agosto. En aquella ocasión, con la monta de José Alejandro Rivero y la preparación de Jefferson Rivas, agenció 73.1 segundos para los 1.200 metros, lo que lo convierte en un gran rival.

Otro ejemplar a tener en cuenta es Gran Alabama. El caballo corre bien en cualquier compromiso, y el planteamiento de la carrera puede favorecer su remate. Aunque viene de ganar una carrera más cómoda, tiene experiencia en pruebas selectivas. El jinete Francisco Quevedo le renueva la confianza y, sin duda, Gran Alabama venderá cara su derrota.

La nómina de participantes la completan: Calgary, Invader, Bravucon, Ekati King (Usa), Colossus y Ping Pong.

El Último Ganador: Carrera Datos Hípicos

Es importante recordar que el ejemplar Ping Pong fue el ganador de la edición anterior de esta prueba en 2024. En aquella ocasión, el caballo, que hoy repite participación, agenció 72.1 segundos para los 1.200 metros con la monta de Hemirxon Medina y el entrenamiento de David Palencia.