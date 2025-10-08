Así quedó el ajuste decisivo de la gran opción de Gaceta Hípica que será el as bajo la manga para el 5y6

Este domingo 12 de octubre se realizará la reunión número 39 en el hipódromo La Rinconada donde se incluye un total de 12 carreras, entre ellas dos clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), ambas para la distancia de 1.200 metros.
La décima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debuntantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.
La castaña Kalsa es una de las 11 competidoras inscritas para esta prueba válida, que repite la monta del aprendiz Leomar Sangronis y entrenada por Fermando Parilli Araujo para el Stud Z.M.
Este tresañera se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y en su última actuación pública del día 28 de septiembre llegó segunda a 2 cuerpos de la ganadora Bella Luz.
Este miércoles 08 de octubre, la pupila por Parilli Araujo galopó una vuelta, suave, en pelo publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Aslaug: En entrevista con su entrenador Carlos Luis Uzcátegui, nos comentó que esta yegua en su última partió mal, pero con todo y eso se vino en velocidad en los metros finales para llegar segunda. Para esta válida del día domingo y a pesar del puesto de pista que le tocó (2), la yegua anda muy bien y no la dejen fuera de sus combinaciones.
- Queen Alabama: Yegua que reaparece luego de 147 días sin correr y se estrena en la cuadra del entrenador Jorge Salvador. De acuerdo con la entrevista de su jinete José Alejandro Rivero dice que la yegua se encuentra bastante bien en sus condiciones y podría ganar está válida. No la olviden para anotar en el cuadro.