Así quedó el ajuste decisivo de la gran opción de Gaceta Hípica que será el as bajo la manga para el 5y6

Este domingo 12 de octubre se realizará la reunión número 39 en el hipódromo La Rinconada donde se incluye un total de 12 carreras, entre ellas dos clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), ambas para la distancia de 1.200 metros.

La décima competencia, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional está reservada para yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, debuntantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: Gran opción 5y6 Datos hípicos

La castaña Kalsa es una de las 11 competidoras inscritas para esta prueba válida, que repite la monta del aprendiz Leomar Sangronis y entrenada por Fermando Parilli Araujo para el Stud Z.M.

Este tresañera se perfila como la primera favorita, además de ser la gran opción para Gaceta Hípica y en su última actuación pública del día 28 de septiembre llegó segunda a 2 cuerpos de la ganadora Bella Luz.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 08 de octubre, la pupila por Parilli Araujo galopó una vuelta, suave, en pelo publicado en la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas