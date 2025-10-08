Mira esto: Entérate del ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica que podría definir su victoria en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continúa este domingo 12 de octubre con el desarrollo de la trigésima novena reunión, con la cartelera de 12 competencias, entre ellas: La Sexta edición de los Clásicos Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI).

La séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Una de las participantes que reaparece a la pista de Coche luego de 308 días sin correr es la tordilla Essencial White (número 8), montada por el jinete aprendiz Angel Ybarra y se estrena en la cuadra del entrenador Henry Trujillo para el Stud M.M.

La seisañera se presenta como la segunda favorita y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica, al mismo tiempo utilizará los siguientes implementos: Casquillos Correctivos (+CC), Bozal Blanco (+BB), Gríngolas (+Gr) y Martingala (+M), mientras que no usará Vendas (-V).

En su última actuación fue la Copa Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) disputada el pasado 8 de diciembre de 2024. Allí fue capaz de llegar segunda a un 1 cuerpo de Yaqui Desings.

La nueva pupila de Trujillo ajustó este miércoles 08 de octubre 59 segundos exactos para 800 metros, en silla, salió al tiro, cargó adentro publicado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

