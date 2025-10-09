Modelo venezolano murió de un infarto en Ecuador (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 5 de octubre se conoció el fallecimiento del venezolano Emilio García, mejor conocido en como Emilio Sueños. El criollo estaba residenciado en Ecuador, donde había estado internado en un centro de salud en la ciudad de Guayaquil, en donde según perdió la vida a causa de un infarto.

¿Qué le pasó?

De acuerdo con información recogida por diversos medios nacionales, el joven modelo, conductor e internacionalista de 41 años, tenía una academia de modelaje en Venezuela y Ecuador, en donde ayudaba a jóvenes talento a desarrollar su habilidad y fuerza en la industria artística.

“Siempre se preocupó por lucir bien. Iba al gimnasio porque se estaba preparando para un concurso de fisicoculturismo. Sé que tomó ciertos productos como testorenas, que afectaron su parte respiratoria. Lo internaron hace unos días y falleció hoy por un infarto”, comentó una compañera de García.

En este sentido, la mujer aseveró que las testosteronas causaron falta de respiración en el artista, al punto de que su organismo no resistió.

“El corazón no aguantó y también le afectó un pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvió agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”, expresó la mujer.

También se conoce que hasta el momento familiares y amigos de Emilio, están a la expectativa si el cuerpo será repatriado o sepultado en Ecuador, en donde residenciaba desde hace tiempo.

Mensajes de adiós

En Instagram el joven acumulaba 16 mil seguidores, con quienes compartía imágenes y videos de sus presentaciones en tv, premios, sesiones de fotos, cantando y con sus alumnos.

“Wow que fuerte noticia Emilio”, “Descansa en paz amigo mío”, “No lo puedo creer”, “querido amigo, descansa en paz”, son algunas de las opiniones.