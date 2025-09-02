Fallece en trágico accidente Míster y modelo venezolano ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

La industria de los concursos de belleza en Venezuela, está de luto por la muerte del modelo Luis Rafael León Arteaga. El lunes 1 de septiembre fue que se conoció la muerte del joven de 26 años tras un accidente automovilístico.

La organización Míster Universo confirmó el deceso de Luis, quien fue Míster Universo Costa Oriental 2020. A través de un vídeo recordaron la participación del joven en el certamen, resaltando su porte, cuerpo tonificado y presencia.

Detalles del accidente

Según información León tuvo el accidente la mañana del domingo 31 de agosto en el estado Sucre. Afirman que impactó su vehículo en contra de un poste, de la avenida Cancamure, de la ciudad de Cumaná.

Tras según perder el control e impactar en contra del poste, el vehículo se volcó aparatosamente. Aseguran que Luis estaba en un Chevrolet Corsa color beige, que recibió el fuerte golpe que le quitó la vida al modelo al instante.

Protección Civil Estadal y Tránsito Terrestre, hicieron acto de presencia en el lugar, trasladando el cuerpo del joven a la morgue del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá.

Mensaje de dolor

La organización nacional Míster Universo, dirigida por Alberto Maneiro, aseveraron en un escrito en Instagram que la risa y humor del joven siempre será recordada.

“Su personalidad, sonrisa y grandes recuerdos permanecerán en los corazones de esta Escuela de Campeones por Siempre. Descansa en Paz”, escribieron.