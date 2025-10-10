“El Gaitazo del Oso” 2025 ya tiene fecha

Suscríbete a nuestros canales

Luego del rotundo éxito que marcó su regreso en 2024, logrando reunir a más de diez mil personas en el Poliedro de Caracas, “El Gaitazo del Oso” vuelve al mismo recinto.

Será el próximo viernes 5 de diciembre cuando Betulio Medina y su Maracaibo 15, Neguito Borjas, Pelota Gaitera, Un Solo Pueblo, D’ Total Zulianidad, Pajarito Vola Show, Gaiteros de Yiyo y Afro Criollo, junto al Dj Francisco Freites, pondrán a cantar y bailar a quienes asistan al único y más prestigioso amanecer gaitero de nuestro país.

Como si el cartel de agrupaciones no fuese suficiente, “El Gaitazo del Oso” contará con dos reconocidos artistas como invitados especiales, los cuales se darán a conocer en las próximas semanas.

Con el sello Peluche Producciones y nuevamente bajo la producción de Qubix Productions y Oz Show, “El Gaitazo del Oso” garantiza un espectáculo de altura donde habrá seguridad, buena comida, bebidas y todo lo necesario para disfrutar las más de 12 horas de este gran evento que promete ser inolvidable.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.maketicket.com.ve y sus puntos de venta físicos ubicados en: Traki El Recreo (Sabana Grande), Lobby Hotel Eurobuilding y CCCT.

Nota de prensa